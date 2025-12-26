Panne Freebox : comment savoir si vous êtes éligibles au service d’assistance de proximité Free Proxi

Voici comment savoir en quelques secondes si votre ligne Freebox bénéficie de Free Proxi, le support de proximité déployé par Free.

Populaire et efficace, Free Proxi, le service d’assistance client pensé pour offrir un accompagnement plus personnalisé et réactif aux abonnés Freebox et Free Mobile si forfait rattaché à une offre Freebox, poursuit son développement en France. Mais comment savoir concrètement si vous pouvez en bénéficier ? Plusieurs indices permettent de vérifier votre éligibilité, que ce soit depuis l’application, votre espace abonné ou en contactant l’assistance téléphonique.

Premier réflexe : ouvrir l’application Free sur votre smartphone. Si vous êtes éligible à Free Proxi, la rubrique Assistance affiche un bouton permettant de contacter directement un conseiller. Cette interface spécifique est le signe le plus immédiat que votre ligne est prise en charge par une équipe Free Proxi.

L’éligibilité se vérifie également depuis un navigateur internet. En vous connectant à votre Espace Abonné Freebox ou Free Mobile, rendez-vous dans la section Mon assistance. Là encore, la présence d’un bouton pour contacter un conseiller indique que vous dépendez du service Free Proxi.

Autre possibilité : appeler le 3244, le numéro du service client de Free. Si un message vocal vous invite à enregistrer votre demande afin qu’un conseiller vous rappelle, cela signifie que votre dossier est traité via Free Proxi, avec un suivi personnalisé.

Des échanges centralisés et des notifications en temps réel

Une fois votre demande transmise, un conseiller Free Proxi vous répond soit par écrit, soit par téléphone, selon votre préférence et dans les horaires d’ouverture indiqués. Tous les échanges écrits restent consultables dans l’interface dédiée, garantissant un historique clair de vos démarches. Vous êtes également notifié par email et/ou SMS dès qu’un conseiller vous répond. Ces notifications, tout comme vos coordonnées de contact, peuvent être gérées directement depuis votre Espace Abonné. Aujourd’hui, Free compte environ 200 Free Proxi en France. Pour connaître leur localisation, l’opérateur met à disposition une carte, laquelle n’a pas été mise à jour depuis juin 2025.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox