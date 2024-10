Messagerie vocale visuelle : l’appli Free n’est plus disponible, mais on vous explique comment en bénéficier

Free ne propose plus son application Messagerie Vocale Virtuelle, mais on vous explique comment en bénéficier.

La messagerie vocale visuelle (MVV) offre la possibilité de recevoir ses messages vocaux sous forme de liste, avec la possibilité de les écouter directement sur son smartphone. Cette fonctionnalité, intégrée dès l’origine sur iPhone, n’était pas disponible sur les smartphones Android. Pour y accéder chez Free Mobile, l’opérateur avait développé une application dédiée.

Cependant, cette application n’est plus disponible sur le Google Play Store, comme l’a récemment confirmé Free.

Même si Free ne propose plus cette application, la messagerie vocale visuelle devient désormais native sur de plus en plus de smartphones Android. Free a annoncé sa disponibilité l’été dernier sur certains modèles Samsung et Honor, et plus récemment sur des appareils tels que le Poco X5 5G, le Xiaomi 13 et certains OnePlus.

Le déploiement de la MVV est en cours pour tous les smartphones susmentionnés utilisant l’application “Téléphone” de Google par défaut. Pour en bénéficier, il est nécessaire de désinstaller l’application “Messagerie Vocale Free” et de mettre à jour l’application “Téléphone” de Google vers la version 124.0.608164421 ou plus récente. Un redémarrage de l’appareil sera ensuite requis pour activer la fonctionnalité.

À noter : Free n’a pas encore publié de liste officielle des modèles compatibles.

Merci à Jérôme R.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox