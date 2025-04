Free offre un nouveau contenu découverte et coup de coeur aux abonnés Freebox

Après Filmo hier, c’est au tour de Max. La 1er épisode de la nouvelle pépite française “Le Sens Des Choses”, est disponible gratuitement sur l’Aktu Free.

Free offre un second contenu découverte de qualité en l’espace de deux jours : le premier épisode de “Le Sens Des Choses”, une nouvelle série française irrésistible car déjà adulée, est désormais accessible gratuitement via l’Aktu Free pour les abonnés Freebox.

Cette série originale, disponible sur la plateforme Max, suit Léa, l’une des rares femmes rabbins de France, incarnée par Elsa Guedj. Entre vocation spirituelle, vie sentimentale et un père farouchement athée (Éric Elmosnino), Léa jongle avec les grandes questions de l’existence… et les petites absurdités du quotidien.

Imaginée par Noé Debré et Benjamin Charbit, et réalisée par Keren Ben Rafael, la série s’inspire de l’essai Vivre avec nos morts de Delphine Horvilleur. Un casting brillant, un ton à la fois drôle et profond, et une belle réflexion sur le doute, la foi et le sens de la vie.

Pour accéder à l’Aktu Free, rendez-vous dans le menu Télévision depuis la Home si vous êtes sur Freebox Révolution, ou cliquez sur l’icône AKTU Free dans le menu Home si vous utilisez une Freebox Delta ou Mini 4K ; avec la Freebox Pop et Ultra, retournez au menu principal Android en quittant l’application Oqee TV.



Pour ceux qui souhaitent voir la suite, Max Basic avec pub est inclus pendant 3 mois, après activation ,pour tous les abonnés Freebox Pop, Ultra et Ultra Essentiel. L’abonnement est également offert 1 mois sur les Freebox Révolution, mini 4k et Delta.

