Free offre un nouveau cadeau à tous les abonnés Freebox

A l’occasion du lancement des séries sur FILMO. Découvrez la série Offworld sur votre Freebox. Le 1er épisode est offert sur l’AKTU Free.

Une évolution qui se fête. La plateforme de streaming Filmo étoffe son offre ce mois d’avril avec l’arrivée de plusieurs séries encore inédites. Fidèle à son engagement pour la diversité, ce service met en avant des créations peu connues du public français, ainsi que des productions originales hexagonales. Tous les jeudis, une nouvelle série sera ajoutée au catalogue, avec un avantage notable : l’ensemble des épisodes sera disponible d’un coup, permettant aux abonnés de les visionner à leur guise. La première série à intégrer Film est Offworld dont le 1er épisode est disponible gratuitement pour tous les abonnés Freebox sur l’Aktu Free.

Cette série espagnole signée Rodrigo Sorogoyen est composée de cinq épisodes. Préparez-vous à entrer dans une dystopie ultra réaliste dans laquelle plusieurs protagonistes doivent s’adapter à un monde privé de technologie après une tempête solaire dévastatrice.

Le synopsis : “Une tempête solaire frappe la Terre, provoquant une panne générale de toute technologie sur la planète. Dans cette nouvelle réalité, des individus luttent pour s’adapter à un monde sans électricité, sans télécommunications et sans moyens de transport. Confrontés à leurs besoins les plus essentiels, à leurs instincts et à leurs peurs, ils doivent apprendre comment survivre”.

Pour accéder à l’Aktu Free, rendez-vous dans le menu Home de votre Freebox (Télévision pour la Révolution, icône “AKTU Free” pour la Delta et la Mini 4K, et Home Android pour la Pop en quittant Oqee TV).



