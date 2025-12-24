Bouygues Telecom augmente officiellement le prix de son offre populaire Bbox Pure Fibre

L’offre séduisante de Bouygues va prendre un euro de plus après les fêtes.

Bouygues Telecom acte officiellement une évolution tarifaire pour son offre B&You Pure Fibre. Après avoir affiché un sobre “derniers jours pour en profiter à ce prix”, sur son site web, l’opérateur a fait preuve d’encore plus de transparence sur une autre page dédiée à l’ensemble de ses Bbox, avec le détail de l’augmentation et la date.

Jusqu’ici proposée à 23,99 euros par mois, la Bbox Pure Fibre verra son prix augmenter à 24,99 euros par mois à compter du 5 janvier prochain. L’opérateur a par ailleurs précisé à Frandroid que les abonnés déjà clients de l’offre ne seront pas concernés par cette hausse, qui s’appliquera uniquement aux nouveaux souscripteurs.

En lançant la B&You Pure Fibre fin 2024, Bouygues Telecom a remis au goût du jour le modèle des offres internet sans services additionnels. L’absence de décodeur TV et de ligne fixe pour une offre peu chère, comprenant WiFi 7 et pouvant aller jusqu’à 8 Gbit/s, tout en répondant aux usages d’un public de plus en plus tourné vers le streaming et la téléphonie mobile. Cette stratégie a contribué à dynamiser le marché des fournisseurs d’accès à internet, poussant la concurrence à réagir avec des offres similaires, à l’image de la Freebox Pop S.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox