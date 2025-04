Abonnés de tous les opérateurs, vous pouvez désormais identifier gratuitement les spams et arnaques grâce à Orange téléphone

Alors que les appels indésirables sont la principale source de plaintes des abonnés mobile, Orange Téléphone propose un nouvel outil pour être sûr de ne pas louper un appel légitime et savoir s’il s’agit d’une embrouille.

S’il communique très peu à ce sujet, Orange propose une application mobile sur Android et iOS permettant de se protéger des appels indésirables. Baptisé “Orange Téléphone”, ce service utile et efficace n’est pas seulement destiné aux clients de l’opérateur historique, il s’adresse aussi aux abonnés Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom.

Cependant, un nouvel outil vient d’être intégré via une mise à jour lancée le 3 avril dernier. Avec la version 6.0, il est désormais possible d’identifier un numéro depuis le menu, en recherchant le numéro, pour obtenir des informations sur la personne qui vous appelle. De quoi vous assurer par exemple s’il s’agit bien d’un appel légitime ou non. L’application fonctionnant grâce à la participation de tous les utilisateurs, vous pourrez ainsi voir si l’appel en question est une arnaque au CPF, ou encore du démarchage pour panneaux solaires… Et vous pouvez même exporter un numéro depuis votre application Téléphone pour connaître l’origine de votre appelant.

Si cette fonctionnalité est disponible gratuitement, il existait déjà une autre fonction d’identification et de blocage, cette fois automatiques, des appels indésirables et de démarchage, mais elle est réservée aux clients Orange Cybersecure, une option payante à 7€/mois.

Source : Numerama

