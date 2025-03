Le saviez-vous : les abonnés Free Mobile peuvent utiliser gratuitement une application très populaire d’Orange face aux appels indésirables

Bloquez vos appels indésirables en un clic, c’est l’atout de l’application Orange Téléphone dont la fonction principale est ouverte aux abonnés Free Mobile et d’autres opérateurs.

Encore faut-il le savoir. Très utilisée, l’application mobile Orange Téléphone n’est pas réservée uniquement aux clients de l’opérateur historique. En effet, elle est gratuite et accessible à tous, y compris aux abonnés d’autres opérateurs comme Free Mobile, Bouygues Telecom ou SFR. Disponible sur Android et iOS, cette application a pour fonctionnalité phare de détecter et de signaler les appels indésirables. Aujourd’hui, les appels peuvent être rejetés manuellement par les utilisateurs. Proposé gratuitement à tous jusqu’en 2024, le blocage automatique des appels indésirables sur mobile est lui désormais réservé aux clients Orange ou Sosh ayant souscrit à Orange Cybersecure.

L’un des atouts majeurs d’Orange Téléphone est son filtre anti-spam intégré. Grâce à une base de données régulièrement mise à jour, elle identifie et signale les appels indésirables, vous permettant donc de bloquer facilement les numéros suspectés de démarchage abusif ou de fraude. L’année dernière, Orange a ajouté pas moins de 6 millions de numéros à usage commercial. Ceux-ci font référence au plan de numérotation de l’Arcep mis en place début 2023 imposant aux entreprises des numéros débutant par 01 62, 01 63, 02 70, 02 71, 03 77, 03 78, 04 24, 04 25, 05 68, 05 69, 09 48, 09 49, en cas de démarchage automatisé.

Certaines fonctionnalités restent par ailleurs réservées aux détenteurs d’une carte SIM Orange ou Sosh comme l’affichage du nom des professionnels grâce à un annuaire inversé, les alertes sur les numéros surtaxés et l’accès aux numéros d’urgence.

L’anti-spam voix de Free Mobile est automatique

Pour sa part Free Mobile a pris les devants le moi dernier face aux potentielles arnaques téléphoniques qui peuvent cibler ses abonnés mobiles en activant son anti-spam automatiquement pour ses abonnés.

Selon l’opérateur, cette option activée permet de lutter contre “les appels qui font sonner une seule fois votre téléphone pour vous inciter à rappeler un numéro surtaxé”, “les faux messages du livreur qui chercherait soi-disant à vous remettre un colis” ou “la super loterie gagnante dont vous n’avez jamais entendu parler, autant d’arnaques que Disponible gratuitement dans l’espace abonné depuis longtemps maintenant, cette option permet en effet de bloquer intelligemment les appels entrants à caractères douteux.

Le service filtre les appels entrants en se basant sur une liste établie par Free et bloque autant que possible les nuisances liées à ce type d’appels non sollicités.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox