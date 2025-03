Free : 15 ans de ventes privées, entre offres très marquantes, expérimentations et problème de dépendance

Depuis maintenant près de 15 ans, l’opérateur de Xavier Niel fait équipe avec Veepee (anciennement vente-privée) pour proposer des offres spéciales sur ses abonnements fixe et mobile. Un partenariat de longue date, avec des hauts et des bas.

Des Freebox à prix cassés, des forfaits mobiles avec des smartphones offerts… Veepee et Free, c’est une histoire qui dure. L’opérateur a clairement intégré la plateforme d’e-commerce dans sa stratégie de recrutement et ce depuis déjà longtemps.

En effet, c’est le 3 juin 2010 que l’opérateur lançait le premier fruit de son partenariat avec le site vente-privée, en proposant sa Freebox HD à 10€/mois pendant un an. Une offre résolument alléchante, qui visait à attirer de nouveaux abonnés chez l’opérateur et qui a du avoir du succès, puisque l’opérateur a continué en ce sens pendant longtemps. En effet, les vente privées ont été l’occasion pour Free de proposer des offres alléchantes, tant sur le fixe que sur le mobile et ainsi booster les recrutements.

A un tel point qu’en 2018, l’opérateur s’est retrouvé dans une situation délicate, une véritable “dépendance” aux offres promotionnelles, des mots de Xavier Niel. Après avoir enchaîné des offres à prix sacrifiés, tant sur le fixe que sur le mobile, l’opérateur annonçait ainsi une approche plus graduelle, notamment en mettant en place des promotions la première année sur son site web et en réduisant la fréquence des ventes flash sur Vente-privée. Il faut dire qu’en 2018, Free enregistrait des pertes massives d’abonnés et a donc du réagir. D’autant qu’à la fin des promotions Veepee, la concurrence venait démarcher les abonnés concernés à coups d’offres « extrêmement agressives », impactant inévitablement les performances commerciales de Free sur ce segment.

D’une box à 1.99€/mois à des offres plus raisonnables

Depuis, l’opérateur lance généralement une vente privée tous les trimestres et si l’objectif est toujours le même, à savoir recruter de nouveaux clients pour booster ses performances trimestrielles, il s’est calmé sur les réductions appliquées.

Faisons le tour des offres marquantes de l’opérateur : Free a été jusqu’à brader sa Freebox Crystal à 1.99€/mois pendant un an (au lieu de 31.98€), avec la télévision incluse. Une formule lancée en juin 2013 et relancée plusieurs fois ensuite. Même sur le mobile, l’opérateur y allait très fort, en proposant un forfait 100 Go à 0.99€/mois en 2017, là encore l’offre a été relancée plusieurs fois. On note également qu’en 2018, l’opérateur proposait même sa Freebox Révolution avec TV By Canal pour 9.99€/mois pendant un an (39.99€/mois ensuite).

Aux alentours des années 2020 et 2021, l’opérateur a testé une nouvelle stratégie pour ses offres mobiles sur Veepee, en proposant un smartphone offert avec un forfait mobile, en échange d’un engagement de 24 mois, allant même jusqu’à proposer des iPhone 8 reconditionnés. Et bien plus récemment, cette semaine, l’opérateur a lancé une nouvelle expérimentation avec une offre convergente inédite combinant Freebox et Free Mobile, avec la Révolution Light à 19.99€/mois (les 12 premiers mois puis 29.99€/mois) et le forfait illimité 5G de l’opérateur offert pendant un an (puis 15.99€/mois). Si certains peuvent arguer que les offres précédant 2018 étaient bien plus attractives en termes de prix, l’opérateur semble cependant toujours vouloir proposer une solution alléchante, comme ce fut le cas pour l’offre Free Mobile lancée en novembre dernier, incluant la 5G, Oqee et 130 Go pour 7.99€/mois par exemple.

