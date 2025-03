Amazon Music élargit son offre en intégrant “la force du catalogue de livres audio d’Audible” pour ses abonnés

Amazon renforce son offre de divertissement audio en intégrant “la force du catalogue de livres audio d’Audible” à son service Amazon Music Unlimited. Les abonnés en France, en Australie et en Nouvelle-Zélande peuvent désormais profiter d’un livre audio par mois, en plus des 100 millions de titres musicaux et des podcasts sans publicité déjà disponibles.

Avec un catalogue de plus de 850 000 livres audio, dont 21 000 en français, cette initiative permet aux utilisateurs d’accéder à une vaste sélection d’œuvres populaires et originales. Parmi elles, on retrouve des productions exclusives comme 1984 avec Lambert Wilson et Laetitia Casta, ou encore Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins.

“L’opportunité d’étendre Audible aux abonnés d’Amazon Music en France, en Australie et en Nouvelle-Zélande, nous permet de captiver une nouvelle génération d’auditeurs avec un véritable trésor de récits”, a déclaré Bob Carrigan, PDG d’Audible.

Dès d’aujourd’hui, les abonnés à l’offre Amazon Music Unlimited ou à l’offre famille, peuvent écouter un livre audio à la fois quelle que soit sa durée chaque mois dans le cadre de leur abonnement. “Les clients peuvent écouter leur livre audio quand ils le souhaitent et continuer d’en profiter même le mois suivant, ou en choisir un nouveau”, indique Amazon. Pour les clients qui souhaitent écouter davantage de livres audio chaque mois, ils peuvent souscrire à un abonnement Audible ou acheter des titres à l’unité directement depuis l’application Audible. Amazon Music Unlimited est disponible pour 10,99 € par mois, avec une offre d’essai gratuit de trois mois pour les nouveaux abonnés.

