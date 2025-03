TDF annonce un nouveau partenariat pour proposer une connexion 5G hybride aux opérateurs

Constellation Technologies & Operations (CTO) et TDF ont annoncé la signature d’un protocole d’accord visant à intégrer les satellites en très basse orbite (VLEO) comme solution complémentaire aux infrastructures terrestres. Ce partenariat ambitionne de proposer aux opérateurs télécom une connectivité hybride et résiliente, adaptée aux zones isolées et aux situations d’urgence.

L’accord repose sur l’expertise de CTO dans le développement de satellites VLEO exploitant le spectre 5G en ondes millimétriques (mmWave) et sur le savoir-faire de TDF dans la gestion d’infrastructures terrestres. L’objectif est d’offrir aux opérateurs un accès à une infrastructure spatiale mutualisée, leur évitant des investissements lourds pour étendre leur couverture. Grâce à cette solution, les réseaux 5G pourront être exploités directement depuis l’espace, garantissant un accès internet haut débit et à faible latence, y compris dans les zones mal desservies.

TDF, en intégrant cette approche à ses solutions, renforce son rôle dans la convergence des réseaux terrestres et non terrestres (NTN). Le partenariat inclut également le développement de solutions de connectivité d’urgence par satellite, permettant de maintenir les communications en cas de catastrophe. En combinant infrastructures terrestres et réseaux satellitaires, CTO et TDF entendent répondre aux enjeux croissants de couverture et de résilience du réseau pour les opérateurs télécom.

L’accès à internet depuis l’espace est une nouvelle frontière pour les opérateurs télécoms. Pour nous, ce partenariat avec TDF est un jalon stratégique qui s’inscrit parfaitement dans notre volonté de faire converger et d’intégrer les réseaux terrestres et spatiaux. Ensemble, nous apportons une solution innovante aux opérateurs télécoms, leur permettant d’étendre leur couverture et de garantir une connectivité résiliente en toutes circonstances.» affirme le fondateur de CTO.

