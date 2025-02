Free Mobile annonce avoir activé automatiquement une option contre les arnaques téléphoniques pour ses abonnés

Free prends les devants face aux potentielles arnaques téléphoniques qui peuvent cibler ses abonnés mobiles en activant un antispam directement.

“Les appels qui font sonner une seule fois votre téléphone pour vous inciter à rappeler un numéro surtaxé”, “les faux messages du livreur qui chercherait soi-disant à vous remettre un colis” ou “la super loterie gagnante dont vous n’avez jamais entendu parler, autant d’arnaques que vous pouvez éviter avec une seule option proposée par Free Mobile : le spam anti-voix. Disponible gratuitement depuis l’espace abonné depuis longtemps maintenant, cette option permet en effet de bloquer intelligement les appels entrants à caractères douteux.

Aujourd’hui, le compte officiel Free 1337 annonce avoir activé automatiquement cette option, sans frais supplémentaires pour l’abonné, sur les lignes Free Mobile. Le service filtre les appels entrants en se basant sur une liste établie par Free et bloque autant que possible les nuisances liées à ce type d’appels non sollicités.

Si, pour une raison ou une autre, vous souhaitez désactiver ou paramétrer le service, vous pouvez toujours le faire depuis votre Espace Abonné Mobile :

À la rubrique Mon forfait mobile, cliquez sur Mes services. Trouvez Anti-spam voix et cliquez pour désactiver (ou réactiver) le service. Sélectionnez l’icône d’édition pour choisir de rediriger les appels concernés vers la messagerie vocale (choix par défaut), permettant à un appelant légitime de vous laisser un message vocal.

