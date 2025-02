Nouveau : Free lance Shadowz sur les Freebox, la 1ère plateforme de screaming dédiée au cinéma de genre

Shadowz est désormais disponible dans le menu VOD des Freebox à l’exception de la Freebox Crystal. Son prix : 4,99€/mois avec 7 jours offerts.

Après Insomnia de Mediawan, Free propose désormais à ses abonnés Freebox le service de vidéo à la demande par abonnement Shadowz, une plateforme entièrement consacrée au cinéma de genre : horreur, thriller, fantastique et science-fiction.

Lancée en 2020 par VOD Factory, Shadowz se revendique comme la « première plateforme de screaming française », offrant un catalogue riche en films inédits, originaux, provocateurs et effrayants. De tous styles, époques et nationalités, ces films s’adressent aux amateurs de frissons et de sensations fortes.

Le service Shadowz est proposé sous la forme d’un abonnement mensuel sans engagement à 4,99€/mois, avec une période d’essai de 7 jours offerte pour tous les abonnés Freebox disposant du service de télévision Freebox TV/TV OQEE by Free, à l’exclusion des abonnés Freebox Crystal, et sous réserve d’éligibilité technique. Ce service de SVOD est accessible dès aujourd’hui directement depuis les Freebox via le menu VOD ou Vidéo Club.

Chaque semaine, de nouvelles pépites, des films cultes et des exclusivités viennent enrichir le catalogue, qui compte déjà 500 films en HD, disponibles en VOST et en VF.

