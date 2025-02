C8 : une fin d’aventure marquée par un carton d’audience et un dernier espoir pour Canal+

En l’attente d’une ultime décision du Conseil d’Etat sur son arrêt, C8 attire toujours plus de téléspectateurs.

Le compte à rebours est lancé. Dans 24 jours, C8 cessera d’émettre sur la TNT, une issue controversée qui ne freine en rien sa dynamique. Bien au contraire, la chaîne du groupe Canal+ conclut son aventure en beauté, confirmant son attractivité.

“Pourtant, loin de se résigner, C8 termine son parcours en étant toujours davantage plébiscitée par les Français. En ce mois de janvier, C8 se positionne une nouvelle fois devant TMC, devant BFMTV, devant W9, devant l’Equipe, devant RMC Story, RMC Découverte, devant TFX, TFI Séries Films, LCI “, a annoncé ce 3 février sur X Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France, en charge des programmes et des antennes.

Avec 3,1 % de PDA et plus de 47,3 millions de téléspectateurs sur le mois, la chaîne C8 affiche ainsi ses dernières performances. Parmi les émissions phares de la chaîne, “Touche Pas à Mon Poste” (TPMP) confirme son statut “de talk-show n°1 en France”. Après 16 saisons, il réalise son meilleur mois de janvier. “William à Midi” bat également un record historique, consolidant ainsi l’impact de la chaîne sur toutes les générations.

Dans son message, Gérald-Brice Viret, remercie également les téléspectateurs pour leur fidélité et leur soutien. “Nous sommes fiers de bâtir ensemble une chaîne populaire, au sens noble du terme, offrant une place et une voix à ceux que la télévision francaise néglige trop souvent. C8 a incarné l’ambition de la TNT : une chaîne inclusive et ouverte à tous”.

La décision de l’Arcom de retirer C8 de la TNT suscite de vives interrogations. Jugée “incompréhensible” par la direction de la chaîne, elle menace selon la filiale de Vivendi, la diversité télévisuelle française. Pourtant, un dernier espoir demeure : le Conseil d’État examinera prochainement le dossier, “nous gardons confiance en la justice de notre pays”. En fonction de la décision, Cyril Hanouna pourrait lui rebondir chez le groupe M6. Les négociations seraient avancées sont pour son arrivée sur W9 et Fun Radio.

