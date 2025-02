Comparatif : qui de Free, Orange, SFR ou Bouygues Telecom inclut le plus de chaînes dans ses offres box ?

Quel opérateur propose la plus large offre de chaînes disponibles et incluses pour ses abonnés fixe ? Univers Freebox vous propose un comparatif.

Orange, Bouygues, SFR et Free, tous proposent différentes offres pour les besoins de leurs abonnés, mais la plupart sont en triple-play et incluent donc de fait la télévision. Cependant, les offres TV varient énormément, tant entre les offres qu’entre les différents opérateurs. Univers Freebox vous propose ainsi, pour vous faire votre propre idée, de comparer les propositions des différents opérateurs en termes de chaînes incluses, mais aussi de chaînes disponibles en option.

Ce comparatif est basé sur les informations affichées par les opérateurs sur leurs sites web respectifs au 4 février 2025. Le nombre de chaînes incluses ou disponibles en option peut varier si vous lisez l’article plus tard. Sont pris en compte l’ensemble de canaux annoncés comme actifs. Nous nous basons uniquement sur les offres pérennes et historiques de chaque opérateur, les répartissant par gamme de prix pour le comparatif, dans un but de meilleure lisibilité.

Offres d’entrée de gamme

Nombre de chaînes incluses (bouquet de base) Nombre de chaînes disponibles (en option) Freebox Révolution Light (19,99€/mois pendant un an puis 29,99€/mois) 244 chaînes incluses 347 chaînes en option / 595 chaînes au total Orange Livebox (24,99€/mois pendant six mois puis 42,99€/mois) 207 chaînes incluses 190 chaînes en option / 397 chaînes au total B&You Pure Fibre (23,99€/mois) Pas de service TV Pas de service TV SFR Starter (29,99€/mois) 160 chaînes incluses 98 chaînes en option / 258 chaînes au total La boîte Sosh + option TV (31,98€/mois) 207 chaînes incluses 190 chaînes en option / 397 chaînes au total La box Red by SFR + option décodeur + maximum chaînes (28,99€/mois) 100 chaînes incluses (ou 35 chaînes pour -2€/mois) Non communiqué (49 bouquets variés optionnels)

Offres de milieu de gamme

Nombre de chaînes incluses (bouquet de base) Nombre de chaînes disponibles (en option) Freebox Pop (29,99€/mois pendant un an puis 39,99€/mois) 249 chaînes incluses 351 chaînes en option / 600 chaînes au total Orange Livebox Up (29,99€/mois pendant six mois puis 51,99€/mois) 207 chaînes incluses 190 chaînes en option / 397 chaînes au total Bbox Must (34,99€/mois pendant un an puis 41,99€/mois) 180 chaînes incluses 200 chaînes en option / 380 chaînes au total SFR Power (36,99€/mois) 200 chaînes incluses 58 chaînes en option / 258 chaînes au total

Offres haut de gamme

Nombre de chaînes incluses (bouquet de base) Nombre de chaînes disponibles (en option) Freebox Ultra (49,99€/mois pendant un an puis 59,99€/mois) 287 chaînes incluses 314 chaînes en option / 601 chaînes au total Orange Livebox Max (34,99€/mois pendant six mois puis 57,99€/mois) 207 chaînes incluses 190 chaînes en option / 397 chaînes au total Bbox Ultym (42,99€/mois pendant un an puis 49,99€/mois) (44.99€ et 51.99€ pour la Bbox WiFi 7, uniquement disponible en boutique pour l’instant) 180 chaînes incluses 200 chaînes en option / 380 chaînes au total SFR Premium (44,99€/mois) 200 chaînes incluses 58 chaînes en option / 258 chaînes au total

Verdict : Free dominant sur tous les tableaux

Sans surprises, l’opérateur de Xavier Niel reste encore celui proposant le plus de chaînes incluses dans ses offres Freebox, peu importe la gamme proposée. Même la Freebox Révolution Light, privée des chaînes 4K, continue de dominer en nombre de chaînes incluses. D’autant que parmi les chaînes incluses, Free propose une large gamme de thématiques, allant du cinéma à la musique, en passant même par le sport ou encore une chaîne adulte incluse pour tous ses abonnés.

Pour ne rien gâcher, Free se paie le luxe de ne pas être l’opérateur le plus cher en termes d’offres d’entrée et de milieu de gamme, proposant dont un rapport prix/nombre de chaînes assez impressionnant. Sur la Freebox Ultra, l’opérateur est en effet plus onéreux, mais doit cette différence de prix, entre autres, a de nombreux services supplémentaires inclus dans son offre, comme Netflix, Amazon ou Canal+ en Live. Bien sûr, d’autres arguments sont à prendre en compte pour choisir son offre fixe, mais les amateurs de TV sauront ainsi vers qui se tourner s’il s’agit de l’élément le plus important pour eux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox