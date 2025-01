TNT : l’Arcom annonce de nouveaux numéros de chaînes avec de gros changements

L’annonce tant attendue de l’Arcom a eu lieu aujourd’hui : voici les nouveaux numéros des chaînes de la TNT à compter du 6 juin 2025.

C’est enfin officiel, la nouvelle numérotation de la TNT a été dévoilé par l’Arcom. À l’occasion de la fin de diffusion de C8, de NRJ 12 et l’annonce du retrait de Canal+ de la TNT, de nombreux changements sont effectués. Ce nouveau plan sera appliqué à partir du 6 juin prochain, lors du retrait de Canal+.

On note par exemple que, comme prévu, un bloc d’information en direct a bel et bien été créé regroupant BFM, CNews, LCI et France Info côte à côte dans la zapliste sur les canaux allant de 13 à 16. France 4 décroche pour sa part le canal 4, en remplacement de Canal+. Voici les nouveaux numéros et changements effectués :

TF1 France 2 France 3 France 4 (Canal+ auparavant) France 5 M6 Arte LCP / Public Sénat (C8 auparavant) W9 TMC TFX Gulli (NRJ 12 auparavant) BFM TV (LCP auparavant) CNews (France 4 auparavant) LCI (BFM TV auparavant) Franceinfo (CNews auparavant) CStar CMI TV (Gulli auparavant) Ouest France TV (anciennement France O, qui n’existait plus) TF1 Séries Films L’Équipe 6ter RMC Story RMC Découverte Chérie 25

CMI TV et Ouest France TV, les deux nouvelles chaînes issues de l’appel d’offre de l’Arcom ont également une date officielle de démarrage. La première diffusera à partir du 6 juin tandis que Ouest France TV démarrera le premier septembre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox