Cyril Hanouna préparerait le lancement d’une nouvelle chaîne H-TV sur myCanal afin de faire rebondir TPMP

Après 12 ans sur C8, TPMP pourrait continuer l’aventure sur une toute nouvelle chaîne numérique créée par Cyril Hanouna en collaboration avec Banijay France. Celle-ci pourrait être lancée sur myCanal et Dailymotion dès mars prochain.

Ecartée définitivement de la TNT, la chaîne C8 disparaîtra à compter du 28 février prochain. L’émission phare de la chaîne, TPMP, pourrait elle rebondir, non pas via un transfert sur CStar mais à travers un nouveau projet. Selon les informations du Parisien, Cyril Hanouna préparerait le lancement sa propre chaîne numérique baptisée « H-TV » (nom de code), celle-ci devrait être accessible via Dailymotion et myCANAL en partenariat avec Banijay France. Ce 19 décembre, l’animateur-producteur a confirmé sur le plateau de TPMP : “comme nous l’avons dit aux équipes ce matin, il va y a avoir une émission c’est sûr”, et d’ajouter que que se posait encore “la question de la date car il faut un signal particulier pour ce qu’on veut faire”. Le 3 mars 2025 semble aujourd’hui espéré.

L’objectif serait de diffuser l’émission aux mêmes horaires avec le même plateau et les mêmes chroniqueurs bien que le défi économique sera de taille, modèle web oblige. Une piste est également évoquée dans la presse, il s’agirait de proposer une diffusion simultanée de TPMP sur CStar et sur H-TV pour une période limitée. Dans ce scénario, certains contenus inédits resteraient exclusivement réservés à la chaîne numérique. Cette approche viserait à habituer progressivement les téléspectateurs à la nouvelle chaîne tout en bénéficiant de l’audience et de la notoriété de la chaîne 17 de la TNT.

