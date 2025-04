Free et Orange enclenchent la phase 2 de leur plan 5G avec des stratégies inversées

Orange déploie à présent à tour de bras la bande 700 MHZ en 5G tandis que Free Mobile met les bouchées doubles sur la bande 3,5 GHz.

C’est désormais clair comme de l’eau de roche. Les stratégies de Free Mobile et Orange se croisent sur le déploiement de la 5G. Si depuis son lancement, l’opérateur historique s’est focalisé majoritairement sur l’activation de la bande 3,5 GHz, il met depuis le début de l’année l’accélérateur sur la bande 700 MHz afin d’apporter plus de couverture à sa nouvelle 5G SA.

De son côté Free Mobile fait le choix d’une stratégie inversée, l’opérateur a d’abord déployé massivement la bande en or 700 MHz, en remplissant in extremis et non sans mal ses objectifs 2024 sur la bande 3,5 GHz alors que l’opérateur historique avait déjà respecté les engagements de 2025. Mais depuis la fin de l’année 2024, Free Mobile a activé la phase 2 de son déploiement en accélérant chaque mois nettement sur la bande coeur de la 5G.

Après un mois de février de haut vol, Free Mobile a récidivé en mars selon le nouvel observatoire de l’ANFR, avec l’activation de 336 sites 3,5 GHz pour un total de 8 860 sites techniquement opérationnels, de quoi se rapprocher très clairement de Bouygues Telecom qui n’a déployé que 23 sites pour 9 097 supports en service. Loin devant Orange a déployé 231 sites sur cette bande et compte désormais 12 049 sites alors que SFR le suit de loin avec 9 660 sites (+65 en mars).

Orange cartonne sur la bande 700 MHz en 5G

Après avoir activé 5243 nouveaux sites 700 MHz en 5G en février, Orange n’a pas ménagé ses efforts en mars avec 1 158 nouveaux sites, ce qui lui permet de proposer sa 5G SA sur 10 959 supports contre 20 700 pour Free Mobile qui n’a déployé que 85 sites sur cette fréquence le mois dernier. L’opérateur historique a donc lui aussi enclenché la phase 2 de sa stratégie de déploiement.

Orange continue plus que jamais de venir concurrencer Free Mobile sur son propre terrain, l’opérateur de Xavier Niel misant sur son utilisation en 5G depuis le lancement de la 5e génération de téléphonie en 2020. Après avoir critiqué l’utilisation de cette fréquence en 5G NSA, Orange fait aujourd’hui le choix d’un déploiement massif pour son coeur de réseau 5G.

Au classement général et toutes fréquences confondues, Free Mobile conserve largement sa place de plus grand réseau 5G avec 21 095 sites contre 15 916 pour Bouygues Telecom, 14 427 pour SFR et 12 977 pour Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox