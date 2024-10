Stancer : la fintech d’Iliad intègre Tap to Pay sur iPhone, “une révolution pour les paiements sans contact des entreprises”

Les commerçants peuvent désormais accepter toutes les formes de paiements sans contact en utilisant uniquement un iPhone et l’application Stancer.

Après avoir intégré l’application Microsoft Teams, ou encore la plateforme Ugo, la fintech du groupe Iliad spécialisée dans les solutions de paiements, annonce ce 2 octobre permettre désormais à ses clients commerçants en France d’accepter de manière transparente et sécurisée les paiements sans contact avec Tap to Pay sur iPhone, “marquant ainsi une révolution pour les entreprises françaises qui cherchent à gagner en efficacité sur leurs paiements”.

Faciliter les usages des commerçants sur iPhone

Concrètement, Tap to Pay sur iPhone permet aux commerçants de toutes tailles d’accepter toutes les formes de paiements sans contact, y compris les cartes de crédit et de débit sans contact, Apple Pay et d’autres portefeuilles numériques, en utilisant uniquement un iPhone et l’application iOS Stancer – aucun matériel ou terminal de paiement supplémentaire n’est requis.

“Avec Tap to Pay sur iPhone lors du passage en caisse, le commerçant demandera simplement au client de présenter son moyen de paiement sans contact à proximité de l’iPhone du commerçant, et le paiement sera effectué en toute sécurité grâce à la technologie NFC. Tap to Pay sur iPhone prend également en charge la saisie du code PIN, qui comprend des options d’accessibilité“, annonce un communiqué.

Autre point fort de cette fonctionnalité, la confidentialité et la sécurité des données de l’entreprise et du client sont garanties : “Lorsqu’un paiement est effectué, Apple ne stocke pas les numéros de carte ou les informations relatives à la transaction sur l’appareil ou sur les serveurs d’Apple.” Stancer rappelle qu’il n’y a pas de coût supplémentaire et c’est toujours sans engagement ni abonnement. Il suffit d’ouvrir un compte Stancer sur stancer.com , puis de télécharger l’application mobile ( à partir de l’iPhone XS).

