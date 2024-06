Stancer : la fintech d’Iliad intègre sa solution de paiement à petit prix dans la plateforme Ugo

Les utilisateurs d’Ugo, logiciel tout-en-un de gestion conçu pour les commerçants, peuvent désormais profiter des solutions de paiement de Stancer.

Après une intégration le 16 mai dernier dans l’application Microsoft Teams, Stancer poursuit sa stratégie de déploiement de ses solutions de paiement à travers un nouveau partenariat. La filiale fintech d’Iliad annonce aujourd’hui intégrer Ugo, la plateforme tout-en-un dédiée à la gestion et à l’optimisation des commerces.

“Cette collaboration vise à offrir une expérience de paiement améliorée et simplifiée pour les utilisateurs d’Ugo, rendant les transactions plus accessibles et économiques”, indique Stancer.

L’intégration des solutions de paiement de Stancer à la plateforme Ugo s’inscrit ainsi dans la volonté commune des deux acteurs de simplifier le quotidien des commerçants. Les utilisateurs d’Ugo peuvent ainsi désormais bénéficier d’une solution de paiement à petit prix et sans frais supplémentaires. Les commerçants peuvent activer cette nouvelle fonctionnalité via leur compte Ugo, “leur permettant d’optimiser leur gestion de paiements et d’améliorer leur efficacité opérationnelle. Logiciel de gestion conçu pour aider les commerçants à se numériser facilement, Ugo intègre des fonctionnalités clés telles que la création de sites internet, la prise de rdv et réservations, la gestion des avis et de la communication.

Lancé en 2022, Stancer est spécialisée dans les solutions de paiement omnicanales destinées aux commerçants et aux indépendants. la fintech du groupe Iliad soutient le développement des entreprises avec l’objectif d’optimiser la gestion des paiements et d’améliorer l’expérience client.

