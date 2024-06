Orange et Bouygues font équipe pour une nouvelle offre publicitaire sur leurs box, un partenariat avec Free ou SFR n’est pas exclu

Bouygues Telecom et la branche dédiée à la publicité de l’opérateur historique vont annoncer un nouvel accord inédit pour des publicités sur les écrans d’accueil de leurs box.

“L’union publicitaire entre les opérateurs fait la force” selon Orange, dont la branche Advertising établit un partenariat avec Bouygues Telecom pour une nouvelle offre publicitaire qui doit toucher 22 millions de foyers. Cette offre, nommée My TV is Reach propose une publicité en exclusivité sur l’écran d’accueil des box à la journée.

Les “annonceurs premium du secteur du divertissement, du luxe, de l’automobile, du tourisme et du retail (Hors FMCG), actifs en TV linéaire” sont ciblés et plus particulièrement ceux “qui veulent faire du premier écran Homepage TV, issu des boxs, un levier incrémental pour diffuser leur message”. Trois packages plus ou moins complets sont proposés et devraient ainsi être déployés tout d’abord sur les box des deux opérateurs, même si rien n’exclut d’autres acteurs comme SFR, Free ou même Canal+. « Il serait extrêmement positif de pouvoir les convaincre afin notamment de pouvoir capitaliser sur la richesse du patrimoine data multi-opérateurs conçu pour servir le projet de la TV Segmentée » affirme Renan Abgrall, directeur de la Value Factory de Bouygues Telecom.

Chacun des packs propose ainsi des encarts cliquables sur l’écran d’accueil des box. Les opérateurs expliquent qu’il s’agit d’une réponse aux attentes des annonceurs face à la croissance des solutions publicitaires, pour atteindre plus facilement et plus simplement les audiences ciblées.

Source : The Media Leader

