10 millions de Français concernés par une fuite massive de données

Une nouvelle fuite de 361 millions d’identifiants piratés suscite l’inquiétude des chercheurs en sécurité. Découverte sur Telegram, cette base de données contient des informations sensibles concernant des millions de comptes Gmail, Facebook, Tinder, Instagram, et bien d’autres. De nombreux Français sont concernés. Voici comment savoir si vous avez été piraté.

Des chercheurs anonymes ont découvert 361 millions d’identifiants piratés sur des canaux Telegram, selon BleepingComputer. En scrutant plus de 500 canaux utilisés par les cybercriminels, les experts ont mis en lumière une fuite massive de données personnelles. Parmi les informations exposées, on trouve des adresses électroniques et des mots de passe, permettant potentiellement à des cybercriminels d’accéder à des comptes sur de nombreuses plateformes en ligne comme Amazon, Netflix, Gmail, Hotmail, Outlook, Facebook, Instagram, Tinder, ou encore Yahoo.

L’Impact en France

La fuite concerne dix millions de Français, selon Mr SaxX, un chercheur en cybersécurité très actif sur son compte X (anciennement Twitter). Il a examiné la base de données et constaté que de nombreux identifiants permettent d’accéder à des messageries Orange, SFR, ou Bouygues Telecom. Les données ont probablement été collectées via des logiciels malveillants propagés par des applications factices, des logiciels frauduleux ou des messages de phishing.

Utilisation et revente des données

Les données collectées sont souvent utilisées pour orchestrer d’autres cyberattaques ou revendues contre des cryptomonnaies. La revente peut se faire sur des plateformes chiffrées comme Telegram ou sur le dark web. Ces informations permettent aux cybercriminels de pénétrer des comptes en banque ou de causer d’autres dommages.

Comment vérifier si vos Informations sont compromises

Les chercheurs ont contacté Troy Hunt, spécialiste de la sécurité informatique et fondateur du site open source Have I Been Pwned. Ce site permet de vérifier si vos informations personnelles ont été compromises. Les 122 Go de données piratées ont été confiés à Troy Hunt pour les inclure dans la base de données du site. En entrant votre adresse mail sur le site, vous pouvez savoir en quelques secondes si vous êtes concerné par la fuite. Si votre adresse mail est recensée dans la fuite, il est fortement recommandé de changer tous vos mots de passe immédiatement. Utilisez un gestionnaire de mots de passe et un générateur pour renforcer la sécurité de vos comptes. Have I Been Pwned permet également de vérifier si votre numéro de téléphone ou vos mots de passe sont compromis.

Une épidémie de fuites de données

Cette découverte intervient alors que le nombre de fuites de données continue d’augmenter à un rythme alarmant. Une étude de Surfshark a révélé que la quantité de fuites a augmenté de plus de 400 % en un trimestre, avec en moyenne 3 353 comptes piratés toutes les minutes. Cette tendance souligne l’importance cruciale de renforcer les mesures de sécurité personnelle et de rester vigilant face aux menaces en ligne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox