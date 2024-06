Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : des limites disparaissent pour les forfaits mobiles, les Freebox passent à des vitesses supérieures…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

3 juin 1880 : Graham Bell fait passer le son par la lumière

Un lointain ancêtre de la Li-Fi, cette technologie qui fait passer les ondes internet par la lumière. Ce “photophone” que l’on doit à Graham Bell, inauguré le 3 juin 1880 fonctionne de cette manière :

La voix, amplifiée par un microphone, fait vibrer un miroir qui réfléchit la lumière du soleil. Quelque 200 mètres plus loin, un second miroir capte cette lumière pour activer un cristal de sélénium et reproduire le son voulu. Une technologie qui a cependant été assez vite abandonnée, puisque la transmission pouvait assez vite être coupée par n’importe quel obstacle.

Ici un schéma de l’émetteur du photophone

3 juin 2019: Orange, premier opérateur français à proposer l’eSIM sur smartphone

Une nouveauté dans l’Hexagone qui aura mis un peu de temps à arriver. Les abonnés Orange et Sosh ont en effet été les premiers à pouvoir utiliser l’eSIM sur certains iPhone dès le 3 juin 2019. Cette fonctionnalité était bien sûr limitée aux iPhone compatibles. Bouygues Telecom et SFR suivront, puis Free qui au départ n’était pas fan de la technologie finira par la proposer.

7 juin 2013 : le VDSL2 pour tous les Freenautes

Quatre jours avant l’annonce de la Crystal, Free a fait cadeau à ses abonnés de la nouvelle technologie VDSL2 permettant un débit plus rapide. Le cadeau a mis plus de temps à arriver chez certains, puisque le 7 juin 2013, ce sont les abonnés présents en Dordogne et en Gironde (dont la ligne est éligible bien sûr) qui en ont tout d’abord pu en bénéficier. Pour rappel, la VDSL2 permettait d’atteindre 90 Mbits/s en download et 25 Mbits/s en upload. Il s’agissait là d’une première, Free proposant cette technologie sans surcoût.

7 juin 2018 : la fin de certaines limites pour les forfaits mobiles

L’Arcep a pris les choses en main le 07 juin 2018 pour autoriser plus de souplesse dans les usages des cartes SIM. Le 7 juin 2018, le régulateur a en effet levé les restrictions qui pouvaient être imposées sur certains forfaits mobiles, notamment sur l’utilisation du mode modem permettant de partager la connexion de son forfait mobile. Un changement qui a eu assez peu d’impact, si ce n’est pour les abonnés au forfait SFR Premium internet illimité de l’époque, où l’utilisation était limitée à 100 Go/mois en partage de connexion. Mais ce n’est pas la seule barrière, puisque les opérateurs devaient, dès l’automne suivant, autoriser l’utilisation de leurs offres mobiles sur d’autres terminaux, notamment les tablettes, les cartes 4G ou les 4G box par exemple.

7 juin 2022 : la Freebox Delta accueille le WiFi 6E

Après Bouygues Telecom et Orange, Free dégaine le WiFi 6E en déployant une nouvelle version hardware du serveur de sa Freebox Delta compatible avec cette norme le 7 juin 2022. Si l’offre n’est plus commercialisée, l’opérateur promettait alors que le WiFi 6E permet aux abonnés fibre Freebox Delta équipés d’appareils compatibles d’atteindre des débits descendants allant jusqu’à 2,5 Gbit/s, soit des débits jusqu’à 3 fois plus rapides qu’en Wi-Fi 5.

8 juin 2010 : la chaîne France Ô devient gratuite sur la TNT

Bienvenue à France Ô sur la TNT ! Un décret modifiant le cahier des charges de France Télévisions l’a finalement rendu gratuite, en faisant la 19ème chaîne de la TNT. La diffusion, autrefois réservée en métropole à l’Île de France, est devenue nationale il y a 13 ans. Joyeux anniversaire à cette chaîne emblématique pour les Français d’Outre-Mer qui a depuis cessé d’émettre.

9 juin 2006 : les abonnés Freebox peuvent appeler aux quatre coins de la France et du monde

Voyage, voyage… Bon, seule la voix peut passer les frontières avec cette nouveauté pour les abonnés Freebox, mais ça compte quand même non ? En effet, 17 ans auparavant, Free permettait aux abonnés Freebox de passer des appels en illimité vers 11 nouvelles destinations, mais surtout en Guadeloupe et en Martinique. Avant le 9 juin 2006, date de cette annonce, 15 pays étaient déjà inclus dans l’abonnement Freebox, et Free fut le premier opérateur à proposer la téléphonie illimitée vers des DOM.

9 juin 2022 : les prémices de l’application “Free”

Un nouvel ajout à la flotte d’application Free : l’espace abonné Freebox faisait son apparition en alpha aux alentours du 9 juin 2022. Cette application sera finalement lancée officiellement quelques mois plus tard, avant d’être tout récemment remaniée pour devenir l’application Free, intégrant cette fois un espace abonné pour les forfaits Free Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox