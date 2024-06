SFR lance un nouveau forfait 5G à prix cassé avec TV et des avantages pour tenter de séduire de nouveaux abonnés

En pleine crise, SFR tente relancer ses recrutements avec une nouvelle offre spéciale qui a tout pour plaire : 200 Go, la 5G, une application TV avec plus de 100 chaînes, le tout à 19,99€/mois ou 14,99€/mois pour les clients box.

Après avoir perdu 583 000 abonnés sur le mobile en 2023, SFR ne parvient pas pour le moment à arrêter l’hémorragie, laquelle s’est même aggravée lors du 1er trimestre 2024 avec la fuite de 487 000 abonnés. Pour se défaire du surnom de “donneur universel” que ses rivaux lui ont donné, l’opérateur au carré rouge devra sans doute revoir sa stratégie actuelle, très nettement axée sur la valeur.

L’année dernière, l’opérateur a fait le choix d’augmenter ses prix avec la volonté de conserver les abonnés qui lui rapportent le plus. : “Moins recruter de clients certes mais mieux les garder, c’est économiquement vertueux”, a avait assumé en octobre dernier son discret PDG, Mathieu Cocq. En 2024, SFR ne s’attend pas à sortir de la crise, il prévoit une nouvelle fois des revenus en déclin notamment en raison d’un ralentissement des activités de sa filiale XpFibre et d’un marché résidentiel toujours compétitif, particulièrement sur le mobile. Alors que faire pour tenter de limiter la casse ? Il semblerait que la filiale d’Altice ait décidé d’attirer à nouveau les abonnés avec des offres premium plus attractives.

Si sa filiale Red by SFR propose des forfaits à prix cassé, la marque SFR semble prendre le même chemin à coup d’offres spéciales. L’opérateur au carré rouge vient ainsi de lancer un forfait 5G à 19,99€/mois sans engagement avec une enveloppe de 200 Go en France métropolitaine et 100 Go en roaming (Europe/DOM). Et ce n’est pas tout puisqu’à l’instar du forfait 300 Go de Free Mobile incluant l’accès à une application TV, SFR intègre dans son offre son SFR TV qui permet d’accéder en illimité à plus de 100 chaînes en direct et replay, avec contrôle du direct et accès au catalogue de VOD.

Et ce n’est pas tout, d’autres avantages sont également proposé comme le prêt rapide et gratuit d’un téléphone en cas de panne, casse ou perte, mais aussi la possibilité pour les abonnés SFR Box d’économiser 5€ chaque mois sur ce forfait, lequel passe à 14,99€/mois, et de partager jusqu’à 100 Go ou plus avec d’autres forfaits SFR. Il s’agit aujourd’hui de la meilleure offre proposée par SFR.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox