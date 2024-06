La populaire application Orange Téléphone privée de son blocage d’appel gratuit

Le jour même de l’annonce de sa nouvelle solution Orange Cybersecure, l’opérateur historique a prévenu les utilisateurs de son application de la suppression d’une fonctionnalité phare de son application Orange Téléphone accessible à tous, peu importe leur opérateur.

S’il communique très peu à ce sujet, Orange propose une application mobile sur Android et iOS permettant de se protéger des appels indésirables. Baptisé “Orange Téléphone”, ce service utile et efficace n’est pas seulement destiné aux clients de l’opérateur historique, il s’adresse aussi aux abonnés Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom. Cependant, certaines fonctionnalités restent réserves aux détenteurs d’une carte SIM Orange ou Sosh comme l’affichage du nom des professionnels grâce à un annuaire inversé, les alertes sur les numéros surtaxés et l’accès aux numéros d’urgence. Une fonctionnalité qui faisait une partie de l’intérêt de cette application va cependant disparaître.

En effet, une notification est actuellement envoyée aux utilisateurs pour les prevenir que la fonction de blocage automatique des appels va disparaître. Orange précise par ailleurs à Tech&Co que les mises en garde face aux appels douteux apparaîtront toujours et que cette fonctionnalité n’était utilisée que par un tiers des utilisateurs de l’application. Cependant, le timing est assez particulier, puisqu’Orange vient d’annoncer son offre Orange Cybersecure qui sera lancée le jeudi 6 juin, et qui entend permettre de lutter contre les arnaques et appels frauduleux. Si une version gratuite est proposée à tous, une version payante dans laquelle les clients Orange et Sosh peuvent sécuriser jusqu’à 10 appareils (ordinateurs, mobiles, tablettes) contre les messages malveillants comme les arnaques sur internet, virus, sites frauduleux, usurpation d’identité etc est aussi proposée, en plus de la fonctionnalité de bloquer les appels indésirable. De gratuite et proposée à tous, la fonctionnalité devient donc payante et réservée aux abonnés Orange et Sosh .

