Iliad annonce le lancement avec BNP Paribas d’une solution de paiement tout-en-un dans l’application Microsoft Teams

En équipe avec le groupe BNP Paribas, la fintech d’Iliad (Stancer) proposera dès la fin du mois sur le marché français une solution de paiement et un nouveau canal de vente aux marchands directement intégrés à l’application Microsoft Teams.

Les professionnels et commerçants comme les agences de voyages, professeurs particuliers, coachs qui utilisent Microsoft Teams pour communiquer avec leurs clients dans le cadre de leur activité en ligne seront très probablement intéressés.

Pour leur permettre de réaliser très facilement leurs prestations de services réalisés en distanciel, Stancer filiale d’Iliad et le groupe BNP Paribas, au travers de son offre de nouvelles solutions monétiques de paiements Axepta et de sa filiale Floa leader du paiement fractionné, s’associent pour proposer une solution de paiement tout-en-un directement intégrée aux conversations sur l’application de communication collaborative de Microsoft.

Simple comme bonjour

“Au sein de la conversation entre le professionnel ou le commerçant et son ou ses clients sur Microsoft Teams, plusieurs offres de paiement peuvent être alors proposées. Le professionnel ou le commerçant peut ainsi encaisser son ou ses clients à distance en envoyant une demande de paiement directement dans la conversation. Conçue pour offrir une expérience de paiement fluide et simplifiée, cette solution de paiement intégrée à Microsoft Teams ne requiert aucune action préalable des clients finaux. Ce service repose sur l’API de paiement de Stancer, la filiale du Groupe iliad spécialisée dans les solutions de paiement simples et innovantes”, a indiqué Iliad le 15 mai.

Pour y accéder, les professionnels n’ont qu’à télécharger l’application Stancer depuis le store d’applications Microsoft Teams. Un tableau de bord permettra de suivre l’ensemble des transactions et demandes de paiement émises, ainsi que la possibilité d’effectuer des remboursements si nécessaire.

Cette solution de paiement sera disponible dès la fin du mois pour les clients de Microsoft France ayant une activité en ligne et sera progressivement déployée sur les autres marchés européens. Le paiement en plusieurs fois sera également bientôt proposé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox