Orange, Free, SFR et Bouygues pèsent de moins en moins dans vos portefeuilles et affichent les tarifs les plus attractifs en Europe

La Fédération Française des Télécoms dévoile ce 11 décembre la 14e édition de son étude annuelle sur le secteur des télécoms en France, réalisée avec EY Parthenon.

Comme chaque année, la FFT fait le point sur l’activité des opérateurs télécoms en France leurs priorités stratégiques. Dans son nouveau rapport économique 2024, le numérique responsable, la cybersécurité et l’intelligence artificielle (IA) sont présentés comme des enjeux clés. Il est aussi question dans ce contexte de transformation numérique accélérée, des investissements massifs des opérateurs, et de plusieurs réussites au cours de l’année 2023. L’une d’entre elles est sans surprise la couverture en fibre optique, la France possède le plus grand nombre de foyers éligibles à la fibre ainsi que le second meilleur taux de couverture (84% ), derrière l’Espagne (92%) mais très loin devant les autres grands pays européens.

Cette étude met en lumière également les tarifs attractifs pratiqués par les opérateurs en France. Ils proposent les tarifs fixe les plus compétitifs d’Europe, quasiment 2 fois moins chers qu’au Royaume-Uni. Un abonnement box internet coûte en moyenne ici 33€ contre 65€ outre-Manche. Sur le mobile, l’Italie grâce à Iliad Italia pratique toujours les tarifs les plus bas, le prix d’un forfait en moyenne y coûte 10€ contre 14€ dans l’Hexagone et 12€ en Espagne. En cumulé, la France est dans la championne d’Europe sur les tarifs.

“Depuis 2019, la consommation mobile en France croît de 26% par an alors que le prix du Go a diminué de 68%, creusant l’écart avec l’UE”, précise la FFT. Par ailleurs, les prix des services télécoms diminuent en termes réels depuis 2013 en France, soit une baisse de 9 points contre une hausse de 21% de l’inflation.

Autre enseignement, le poids des services télécoms dans le budget des ménages a diminué de 9% entre 2013 et 2023, ce qui représente la deuxième plus forte diminution sur la période après l’habillement (-27,2€) alors que que les assurances et services financiers ont grimpé de 41,1%.

