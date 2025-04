Que vaut le forfait à 5,99€ de Free Mobile face à Red by SFR, Bouygues ou Sosh ?

Si vous avez à peine 6€ à mettre dans un forfait mobile, vers qui vaut-il mieux se tourner ?

Sur le marché des forfaits à petit prix, la concurrence est rude et les opérateurs, notamment ceux réputés pour des forfaits peu chers, rivalisent pour recruter chez les budgets plus modestes. Récemment, Free Mobile a revu ses boosters pour son forfait à 2€ et pour la première fois en a rendu un gratuit, mais a aussi proposé un booster 40 Go pour 3,99€/mois par mois.

Quel forfait est donc le plus intéressant pour ceux qui veulent une enveloppe data pour un petit prix ? Univers Freebox vous propose un comparatif des offres dans cette gamme proposées par les opérateurs en ce 15 avril 2025.

Contenu de l’offre

Opérateur Enveloppe data Appels/SMS/MMS Free Mobile (avec Booster 3.99€) 40Go en 4G en France métropolitaine

15 Go depuis Europe et DOM Appels illimités depuis l’UE et les DOM SMS et MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers DOM Bouygues Telecom (B&You) 40Go en 4G en France métropolitaine

15 Go depuis Europe et DOM Appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine Sosh 40Go en 4G en France métropolitaine

10 Go depuis Europe et DOM Appels, SMS/MMS illimités depuis et vers la France, Europe, DOM RED by SFR 30Go en 4G en France métropolitaine

13 Go depuis Europe et DOM Appels SMS/MMS illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine, UE et DOM

Prix

Opérateur Prix seul Prix pour les abonnés box Free Mobile (avec Booster 0€) 5,99€ par mois Carte SIM : 10€ Sans engagement 3,99€/mois pour abonné Freebox Carte SIM : 10€ Sans engagement Bouygues Telecom (B&You) 5.99€/mois Carte SIM : 1€ sans engagement Pas de tarif mobile/box Sosh 5.99€/mois Carte SIM : 10€ sans engagement Pas de tarif mobile/box RED by SFR 4,99€/mois Carte SIM 10€ sans engagement Pas de tarif mobile/box

Verdict

Le booster à 3.99€ seul est l’une des offres les plus intéressantes, même si cela se joue à très peu. On y trouve plus de data pour le même prix que la plupart des concurrents directs, à l’exception de Red qui propose 10 Go de moins pour 1€/mois en moins sur la facture.Comme souvent, c’est bien dans le cadre d’un abonnement lié à une Freebox que l’offre devient tout de suite beaucoup plus intéressante : 40 Go de data pour 3.99€/mois, qui dit mieux ? À noter cependant qu’un seul forfait à 0€ est autorisé par ligne Freebox.

Il est cependant important de préciser que l’un des critères très importants pour choisir son forfait est impossible à intégrer à ce comparatif. Il s’agit la disponibilité et la qualité du réseau de chaque opérateur chez vous. Même si tous les opérateurs couvrent 99% au moins de la population 4G, la qualité peut varier. Difficile alors de parler de “meilleur opérateur”, nous présentons ainsi avant tout un comparatif des offres.

