Free Mobile propose un nouveau smartphone 5G milieu de gamme avec de solides performances

Vous pouvez désormais vous procurer le Pixel 9a de Google dans son coloris Iris chez Free Mobile.

Free Mobile étoffe son offre de smartphones en proposant désormais le Google Pixel 9a. Ce modèle, lancé en mars 2025, se distingue par son design épuré et ses performances solides, le tout à un tarif compétitif.​

Le Pixel 9a Iris 128 Go est proposé à 549 €. Les clients ont la possibilité de régler ce montant en une seule fois ou d’opter pour un paiement échelonné via l’option Free Flex, avec 99 € à la commande, suivis de 15,99 €/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat de 66 € à la fin de la période. De plus, un bonus de reprise de 150 € est offert pour l’échange d’un ancien smartphone.​

Le Pixel 9a Iris arbore une finition violette subtile, offrant une prise en main agréable. Équipé d’un écran pOLED de 6,3 pouces, il délivre une luminosité maximale de 2 700 nits, le rendant particulièrement adapté aux environnements lumineux. Sous le capot, il intègre le processeur Tensor G4, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Côté photo, il dispose d’un capteur principal de 48 MP avec un mode Macro Focus, idéal pour les prises de vue rapprochées. L’appareil est également doté d’une batterie de 5 100 mAh, assurant une autonomie prolongée.​ Le Pixel 9a bénéficie d’un support logiciel étendu, avec des mises à jour garanties jusqu’en 2032, assurant ainsi une longévité appréciable pour les utilisateurs. Il est également compatible avec la 5G+, offrant des débits améliorés et une latence réduite, pour une expérience mobile optimale.​

