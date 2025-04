C’est officiel, Free, SFR et Bouygues continueront à louer les lignes ADSL d’Orange au même prix

L’Arcep a tranché, le tarif du dégroupage total de la boucle locale cuivre d’Orange restera plafonné à 9,20 € par mois pour les années 2026 à 2028.

Rien ne changera pour Free, SFR et Bouygues Telecom, le gendarme des télécoms français a publié le 11 avril une nouvelle décision concernant la régulation des réseaux fixes, et plus particulièrement l’encadrement tarifaire des accès à la boucle locale cuivre d’Orange.

À l’issue d’une consultation publique menée entre décembre 2024 et janvier 2025, l’Arcep a confirmé son intention de maintenir le plafond tarifaire du dégroupage total à 9,20 € par mois sur la période 2026-2028, soit le même niveau qu’en 2024 et 2025. Ce tarif s’applique aux accès soumis à l’obligation d’orientation vers les coûts, c’est-à-dire ceux que les opérateurs alternatifs comme Free, SFR et Bouygues Telecom peuvent louer à Orange pour proposer leurs propres offres ADSL.

Bruxelles ne s’y oppose pas

Le projet de décision a été transmis à la Commission européenne le 27 février dernier, qui n’a émis aucune observation, ouvrant la voie à son adoption définitive. En plus du tarif récurrent, un montant mensuel lié à l’IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau) s’ajoute, comme les années précédentes. Ce montant est ajusté chaque année par l’Arcep pour tenir compte de l’évolution de cette taxe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox