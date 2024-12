Disney révèle les raisons de son divorce acté avec Canal+

Quand deux géants n’ont plus d’objectifs communs ou n’arrivent pas à se synchroniser, ils cessent de collaborer, c’est en substance la raison pour laquelle les négociations entre Disney et Canal+ n’ont pas abouti dans le cadre du renouvellement de leur accord stratégique. Ils se séparent aujourd’hui pour peut-être mieux se retrouver dans le futur.

Disney+ ainsi que les chaînes de Disney cesseront d’être incluses ou accessibles dans les offres de Canal+ à compter du 31 décembre 2024. Cette décision annoncée à tour de rôle par le mastodonte américain et la filiale de Vivendi, met fin à un partenariat stratégique important. David Popineau, responsable de Disney+ et directeur du marketing digital de The Walt Disney France, est revenu sur les raisons derrière ce choix dans une interview accordée à “Les Numériques”.

Selon la firme aux grandes oreilles, cette rupture reflète avant tout une volonté de réaffirmer la valeur de son service de streaming. “Disney est le premier distributeur de films au cinéma, avec 20 millions d’entrées en France en 2024. Nous sommes également le troisième service de streaming sur le marché français, avec une forte présence mondiale”, rappelle David Popineau. Dans ce contexte, il estime qu’il est essentiel de reconnaître pleinement la valeur apportée par Disney+.

A ses dires, les négociations avec Canal+ n’ont pas abouti, non pas à cause d’un désaccord fondamental, mais plutôt en raison d’objectifs différents. “Je pense que Canal+ est à un autre moment de son cycle de vie, et nous n’avons peut-être pas des objectifs communs actuellement”, explique t-il. Une divergence qui s’inscrit dans un cadre qu’il qualifie de “synchronisation d’objectifs”.

Toutefois, cette séparation pourrait ne pas être définitive. “Comme certaines personnes de Canal l’ont dit, on se retrouvera sûrement un peu plus tard”, affirme-t-il, laissant entrevoir une éventuelle reprise du partenariat à l’avenir. David Popineau fait ici référence à Gérald-Brice Viret, directeur général des Antennes et des Programmes du groupe Canal+, qui avait réagi début novembre sur Franceinfo : « Ils [Disney] ont eu la délicatesse de la faire le jour de notre anniversaire. C’est une consommation assez marginale de nos abonnés (…) On n’est pas à l’abri de se retrouver un jour ».

Quoiqu’il en soit, « à partir du 1er janvier 2025, les clients de Canal+ ne pourront plus regarder nos nouveaux films, ni accéder à Disney+ (plateforme de streaming intégrée à certaines offres, ndlr) ni à nos chaînes de télévision via leur abonnement », avait annoncé Disney le 5 novembre dernier.

En attendant, Disney+ explore de nouvelles pistes pour renforcer son accessibilité en France. Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large visant à optimiser la distribution de la plateforme et à toucher un public toujours plus large.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox