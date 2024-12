Free lance un nouveau pack russe proposant une voix alternative et libre, et réorganise son offre sur Freebox TV

Free vient de lancer un nouveau pack nommé “Nova Russia”, sur toute les Freebox, et qui est proposé à 4,99€/mois.

Ce nouveau pack Nova Russia s’adresse aux russophones expatriés, en proposant une voix alternative et libre. Il regroupe des chaînes d’information indépendantes venant d’Europe, comme Svoboda, Svoboda News, Gordon Live, Belarus Tomorrow, des chaînes généralistes comme CTC international, Domashniy International, et du divertissement avec TV3, TNT Russia, Peretz, Detective TV, TeleBom/TeleDom, Knomir et Tiji Russia.

Les 13 chaînes du pack Nova Russia :

702 Svoboda News

703 Svoboda

704 Gordon Live

705 Belarus Tomorrow

707 CTC International

708 Domashniy International

709 TV3

710 TNT Russia

711 Peretz

712 Detective TV

713 Tiji Russia

714 TeleBom/TeleDom

715 Kinomir

Avec l’arrivée de ce nouveau pack russophone, Free met fin au pack Russia qui proposait les chaînes suivantes :

700 Karusel

701 Channel 1 Russia

702 CTC

703 TNT Comedy

704 RTR Planeta

706 Dom Kino

707 Muzika Pervoyo

708 Vremya

711 Gulli Girl

712 Domashniy

714 TV3 International

Enfin, les autres chaînes d’Etat russes dont la diffusion avaient déjà été interrompue depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, viennent de quitter la zapliste de Freebox TV. Elles n’affichaient plus qu’une mire depuis deux ans. Les chaînes concernées sont :

362 RT France

694 RT Doc

695 Russia Today

696 Russia Espanol

698 Russian Al Yaum

715 Rossiya 24

