Xavier Niel reconnaît s’être planté avec une Freebox, Canal+ fait-il de l’esbroufe ou va-t-il tout chambouler ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Les aveux tardifs de Xavier Niel…

“Trop ch…(cher)”, Xavier Niel, fondateur de Free, s’est livré le 6 décembre sur l’antenne de France Culture à une analyse sans concession de l’échec commercial du Player Devialet, le player haut de gamme lancé en 2018 avec la Freebox Delta. Une analyse que certain avaient déjà faits de leur côté, confirmée par le fondateur de Free, mais le mea-culpa a un goût d’un peu trop tard. Cependant, si Xavier Niel reconnaît que son player était trop cher, ce n’était pas le cas de l’offre en elle même pour lui : proposer une offre premium reste pertinent sur le marché, simplement il ne faut pas dépasser certaines limites, comme un player à 480€…

Canal+, un coup de bluff ou une vraie décision avec des conséquences ?

Tirant les conséquences du retrait de la chaîne C8, première chaîne de la TNT, par l’ARCOM, le groupe Canal+ annonce le retrait de ses chaînes payantes de la TNT. Certains n’y voient cependant qu’une tentative de chantage de la part du groupe Vivendi, mais d’autre se posent la question de potentielles conséquences d’un tel retrait, qui seraient assez nombreuses.

La box 5G de Free fait sensation, mais attention aux confusions

Après Bouygues Telecom, SFR et Orange, c’est au tour de Free de lancer ce 10 décembre sa première Box 5G. Pour se différencier, cette offre internet fixe qui repose sur le réseau 5G de Free, propose un “accès internet illimité” et intègre la norme Wi-Fi 7, permettant des débits rapides et une meilleure gestion des appareils connectés : “Une connexion stable grâce à laquelle vous pouvez connecter jusqu’à 100 appareils en simultané”, annonce-t-il. Cependant, la box est développée par Nokia et certains ont pu croire que Free changeait de fusil d’épaule, étant habitués à ce que l’opérateur développe toutes ses box. Il est bon de rappeler que la box 4G était, elle aussi, un routeur Huawei et que la politique de Free de développement en interne a toujours concerné uniquement les box utilisant l’ADSL ou la fibre.

Free recueille le consentement pour utiliser les données sur Oqee, ça ne rassure pas tout le monde

Les abonnés Free sont invités à accepter ou refuser de donner leur consentement autour de l’accès à leurs données de géolocalisation et d’identification à des fins telles quel les publicités et contenus personnalisés. Un timing assez particulier alors que Free a défrayé la chronique pour une fuite de données il y a quelques mois, ironise Yondan. Mais surtout, ces données seraient utilisées pour des publicités, et de nombreux utilisateurs considèrent qu’il y en a déjà trop.

Compenser les départs de TV by Canal, ou tenter de lutter pour qu’il conserve son intérêt ?

Free annonçait la semaine dernière gâter tous ses abonnés Freebox Pop avec TV by CANAL à 44,99€/mois : le service de divertissement Universal+ est désormais inclus avec leur offre Freebox. C’est automatique, sans surcoût et toujours sans engagement. 4 chaînes et un service de replay en plus inclus, c’est toujours cela de pris, mais avec les départs annoncés de TV By Canal, comme celui de Eurosport, certains aimeraient voir des négociations pour tenter de reprendre les chaînes disparues directement chez Free.

