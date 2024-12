Free : Xavier Niel fait son mea-culpa, la Freebox Delta avec Player Devialet était trop chère pour la majorité des Français

Free n’a pas su trouver l’équilibre entre innovation, coût et attractivité pour un public large avec sa Freebox Delta + Player Devialet. Xavier Niel le reconnaît aujourd’hui, son boîtier TV haut de gamme n’était pas adapté à la réalité économique des utilisateurs.

“Trop ch…(cher)”, Xavier Niel, fondateur de Free, s’est livré le 6 décembre sur l’antenne de France Culture à une analyse sans concession de l’échec commercial du Player Devialet, le player haut de gamme lancé en 2018 avec la Freebox Delta.

Conçus comme un concentré de technologies, la Freebox Delta et son player Devialet visaient à repousser les limites de l’innovation dans le domaine des box internet. Avec une qualité sonore de très bonne facture pour un boîtier TV, et des fonctionnalités telles qu’une enceinte connectée, une compatibilité avec la domotique, des services inclus comme Netflix et Amazon Prime sans oublier des performances réseau avancées (8 Gbit/s) pour son serveur, la Freebox Delta incarnait le luxe technologique. Mais au-delà de son abonnement affiché à 49,99€/mois, les abonnés ont dû devenir en parallèle propriétaire du player, et débourser 480€. Plusieurs modalités étaient proposées au lancement comme un paiement unique, ou un achat en quatre fois par carte bancaire mais aussi un crédit en plusieurs mensualités avec son partenaire Younited : 20€/mois pendant 24 mois ou 10€/mois pendant 48 mois.

Ce prix assorti d’un abonnement mensuel élevé, a rapidement éloigné la Freebox Delta de la cible historique de Free : les foyers modestes et moyens, séduits auparavant par l’opérateur pour ses offres accessibles et disruptives. Cette offre a attiré au contraire une clientèle plus aisée, celle habituée à souscrire chez Orange, les fameux CSP+. Son ambition de démocratiser l’accès à internet et à la technologie s’est alors évaporée sans qu’il ne l’ait réellement anticipé.

“A un moment je pense qu’on s’embourgeoise. C’est à dire qu’on se dit tout va bien, les Français sont tous très riches, on va faire une box à 500€… Et puis un matin on se lève et on en a vendu des centaines de milliers, c’est pas mal. Mais il faut nous ramener à notre condition, on vend un produit à l’ensemble des Français et quand on fait cela, il ne faut pas l’oublier. Et après des dizaines années de vie de privilégiés, ça nous oblige à nous rappeler que la réalité c’est que la grande majorité des Français galèrent de quelques euros et qu’à ce moment là notre offre était adaptée à quelques Français, tant mieux pour eux”, reconnaît aujourd’hui le fondateur de Free.

Cette révélation résume le décalage entre la vision de Free en 2018 et les attentes de ses clients. En 2020, Free a connu cette fois un succès avec sa nouvelle offre Delta Pop, laquelle comprend le serveur de sa box haut de gamme sans le Player Devialet. A la place, a été proposé le Player de la Freebox Pop nouvellement lancée et destinée à séduire en masse. Ce fut alors un vrai carton.

En janvier 2022, Free a tenté de redonner un second souffle au Player Devialet en le proposant en location à 6,99€/mois puis à 9,99€/mois depuis le mois d’avril 2023. Deux mois plus tard, le FAI a décidé d’arrêter sa commercialisation. L’offre Delta finira également par être retirée des offres commerciales de Free pour les nouveaux abonnés, au profit de la nouvelle Freebox Ultra, lancée fin janvier 2024. Aujourd’hui, l’offre Delta Pop est encore proposée en migration aux abonnés Freebox.

