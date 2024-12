Canal+ annonce le retrait de toutes ses chaînes payantes sur la TNT, en représailles à l’arrêt de C8

Tirant les conséquences du retrait de la chaîne C8, première chaîne de la TNT, par l’ARCOM, le groupe Canal+ annonce le retrait de ses chaînes payantes de la TNT.

Cet été, l’ARCOM a dévoilé ses choix concernant le renouvellement des fréquences de la TNT, et deux chaînes n’ont pas été retenues : C8 et NRJ12. Elles quitteront donc la TNT le 1er mars prochain et seront remplacées par deux nouvelles chaînes.

Face à cette décision de retrait de C8, première chaîne de la TNT, le groupe Canal+ annonce que cette situation déséquilibre profondément l’activité de ses chaînes payantes sur la TNT. En conséquence, le groupe a décidé de ne pas poursuivre la diffusion de ses quatre chaînes payantes sur la TNT (CANAL+, CANAL+ Cinéma, CANAL+ Sport, et Planète).

Canal+ souligne également être pénalisé par des décisions fiscales et réglementaires : augmentation de la taxe versée au CNC, menaces sur son taux de TVA (directement lié à son rôle de premier financeur du cinéma français), ainsi que la décision de retrait de C8.

Ce retrait prendra effet en juin 2025 et ne concernera que les abonnés de CANAL+ recevant encore leurs chaînes via la TNT. Le groupe leur proposera les équipements nécessaires pour continuer à profiter de leurs programmes via d’autres modes de diffusion : satellite, ADSL, fibre via les opérateurs télécoms, ou Internet/OTT grâce à l’application CANAL+ sur les écrans connectés. Cette décision n’aura aucun impact pour les abonnés Freebox ou autres box.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox