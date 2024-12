Orange annonce à des abonnés Livebox doubler leur débit

Après avoir donné un coup de fouet à ses offres pour les nouveaux abonnés, Orange annonce à ses clients actuels qu’ils bénéficient d’un passage au Gbit/s pour l’offre Zen.

“Bonne nouvelle, votre débit internet est boosté !”, affirme l’opérateur historique dans un mail envoyé à ses abonnés Livebox Zen fibre. En effet, s’ils disposaient auparavant d’une Livebox proposant 500 Mb/s symétrique, leur offre passe automatiquement à 1 Gb/s en download et 700 Mb/s en upload.

L’autre point positif de cette annonce est son caractère automatique et gratuit, puisqu’aucun frais supplémentaire n’est annoncé par l’opérateur. L’offre Livebox Zen n’est plus proposée, mais elle était disponible au prix de 22.99€/mois pendant un an puis 42.99€/mois. Ainsi, l’offre se met au niveau de l’actuelle Livebox Fibre, qui coûte, elle aussi, 42.99€/mois et a vu ses débits augmenter en octobre en même temps que la plupart des offres de l’opérateur historique.

Le mail indique par ailleurs que les abonnés concernés peuvent également changer de Server s’ils le souhaitent pour accéder à un meilleur WiFi, en passant à la Livebox 4 ou 5, mais le changement peut être payant. Orange a récemment multiplié les opérations de fidélisation auprès de ses abonnés, notamment Sosh, en ajoutant de la data pour certains abonnés mobile, ou en baissant le prix de l’offre de certains abonnés.

Source : Alloforfait

