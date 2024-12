Lancement de “Canal+ Signature”, une nouvelle unité dédiée à la production de formats de divertissement innovants

La filiale de Vivendi entend enrichir son offre de divertissement en jouant la carte de l’innovation. Sa nouvelle unité Canal+ Signature compte déjà une quinzaine de projets en développement ou en production.

Le groupe Canal+ franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’innovation en annonçant la création de Canal+ Signature, une unité de programmes entièrement dédiée au développement et à la production de formats originaux. Sous la direction de Lyes Boudechiche, actuel directeur de programmes de Canal+, cette structure se donne pour mission de réinventer le divertissement à travers des créations audacieuses, de nouvelles formes d’écriture et la mise en lumière de talents émergents.

Canal+ Signature dispose déjà d’un catalogue de créations. Parmi elles, Calls, une série expérimentale qui joue sur le pouvoir de l’imaginaire sonore, et L’Effondrement, une anthologie percutante qui a su capter l’attention par son réalisme et sa narration en temps réel. À ces succès s’ajoutent des programmes plus légers mais tout aussi inventifs comme Mortelle Raclette, Chamouxland ou encore Kôkôrikô !, qui revisitent avec humour les codes du divertissement.

L’unité de programmes est également à l’origine de plusieurs émissions de flux, exclusivement proposées aux abonnés de Canal+. Des formats comme Loups Garous, une adaptation télévisée du célèbre jeu de société, ou encore Hot Ones, où les invités répondent à des questions incisives tout en dégustant des sauces épicées, ont rapidement trouvé leur public. D’autres créations, telles que Au Micro, qui propose des entretiens intimistes, ou Le Monde Magique de Jérôme Commandeur, mêlant humour et fantastique, complètent cette offre variée.

Le Studio Bagel, acteur incontournable des contenus humoristiques et décalés, collabore également étroitement avec Canal+ Signature. Des formats emblématiques comme Fleur Bleue, Broute ou encore Les Kassos témoignent du potentiel créatif que cette alliance entend développer dans les mois à venir. Forte de cette dynamique, l’unité affiche déjà une quinzaine de nouveaux projets en développement ou en cours de production.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox