“Juste pour vous” : très généreux, Orange propose soudainement de baisser de 8€ la facture mensuelle de certains abonnés Livebox

Certains abonnés Livebox Up Fibre se voient proposer une nouvelle offre par Orange sur leur espace client. Pour la même box et les mêmes services, le prix de leur abonnement baisse fortement.

Orange poursuit son opération fidélisation. Après avoir proposé notamment son offre Livebox Max d’Orange à seulement 42,99€/mois pendant 1 an sans engagement à certains abonnés au lieu de 57,99€/mois, l’opérateur historique annonce une bonne nouvelles à d’autres abonnés sur leur espace abonné. Ainsi, certains clients Livebox Up Fibre se voient aujourd’hui proposer de passer à une offre inédite baptisée Série S Livebox Up Fibre. Concrètement, il s’agit de la même offre comprenant la Livebox 6, jusqu’à 2 Gbit/s partagés en débit descendant et 1 Gbit/s en montant. Seul le prix change. En acceptant cette offre dans l’encadre “Juste pour Vous”, l’abonné payera 43,99€/mois sans engagement au lieu de 51,99€/mois.

S’il a retrouvé des recrutements positifs sur le fixe au troisième trimestre avec un gain de 6000 abonnés, Orange veut continuer sur sa lancée en cumulant désormais les remises pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Depuis le 10 octobre, les abonnés Livebox Up, Livebox Max, et Série Spéciale Livebox fibre) bénéficient par exemple sans limite de durée d’une remise de 5€/mois sur leur offre Internet s’ils souscrivent un forfait mobile chez l’opérateur. L’abonnement avec pub à Max, Netflix et Disney+ est également par ailleurs inclus dans l’offre Livebox Max.

Photos : @juju64420

