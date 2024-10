Orange offre une remise surprise de 10€/mois à certains abonnés Livebox

La Livebox Max d’Orange est proposée à 42,99€/mois pendant 1 an sans engagement à certains abonnés au lieu de 57,99€/mois.

Orange cumule les remises pour le plus grand plaisir de ses abonnés fixe. Depuis le 10 octobre, les abonnés Livebox Up, Livebox Max, et Série Spéciale Livebox fibre) bénéficient par exemple sans limite de durée d’une remise de 5€/mois sur leur offre Internet s’ils souscrivent un forfait mobile chez l’opérateur. Son offre premium avec Livebox 7 est ainsi accessible à 52,99€/mois au lieu de 57,99€/mois. Mais le FAI ne s’arrête pas là, en attestent plusieurs abonnés. Sur leur espace abonné, Orange leur offre à présent une remise supplémentaire de 10€/mois pendant un an.

@LucasDlf_, un abonné Livebox Max a vu ainsi son abonnement passer à 42,99€/mois pendant un an. “Pour vérifier, il suffit de se rendre dans votre espace client (de préférence depuis un ordinateur), puis d’aller dans la partie dédié à votre offre fibre, et ensuite dans “Offre et options”. Si vous êtes éligible, la remise apparaîtra automatiquement juste au-dessus de l’onglet “Vos options” et vous n’aurez plus qu’à cliquer dessus pour l’activer. Dans mon cas une offre comme la Livebox Max de base à 57,99€/mois, passe donc à 52,99€/mois car : 5€/mois de remise pour les clients mobiles Orange, moins 10€/mois = 42,99€/mois au lieu de 57,99€/mois”, indique-t-il. Rappelons également, que les abonnés Livebox Max bénéficient également désormais de Netflix avec pub, Disney avec pub et Max avec pub dans leur offre sans surcoût.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox