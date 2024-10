Face à la Freebox Ultra, Orange inclut désormais Netflix, Max et Disney+ avec pub dans sa Livebox 7 et permet de baisser son prix

Orange sort l’artillerie lourde pour retrouver des recrutements positifs sur le fixe. Son offre Livebox Max devient accessible à 52,99€/mois en incluant la formule avec pub à trois grandes plateformes de streaming.

Se relancer sur le fixe et enrayer une perte continue d’abonnés depuis 2023 tout en se démarquant de Free sur le segment des box très haut de gamme. La semaine dernière, Orange a lancé de nombreux enrichissements sur ses offres fixe comme un passage au 8 Gbit/s symétriques sur sa Livebox 7 sans surcoût afin de s’aligner sur la Freebox Ultra, mais le FAI ne s’est pas arrêté là. Les abonnés à son offre Livebox Max bénéficient désormais 5€/mois de remise par plateforme de streaming parmi Netflix, Disney+ et Max et ce, quelle que soit la version choisie, a-t-il fait savoir le 10 octobre. Cette remise étant cumulable, ses clients peuvent bénéficier de remises jusqu’à -15€/mois en souscrivant à ces 3 services. Si cette annonce a eu de quoi réjouir de nombreux utilisateurs, certains abonnés Livebox Max ont remarqué qu’Orange est allé encore plus loin, en incluant désormais Netflix avec pub, Disney avec pub et Max avec pub dans leur offre, les trois formules étant proposées chacune à 5,99€/mois. La réduction est donc plus importante que prévue.

Pour l’heure, l’opérateur historique ne met étrangement pas en avant cette inclusion. Pourtant, la stratégie semble claire, marcher sur les plates-bandes de la Freebox Ultra de Free qui inclut Netflix et Disney plus avec pub, mais aussi Amazon Prime ou encore Universal+ et La Chaîne Canal+ Live.

La Livebox Max 7 euros moins chère que la Freebox Ultra, c’est possible

Aujourd’hui, la Livebox 7 d’Orange est affichée à 34,99€/mois pendant 6 mois puis 57,99 €/mois (engagement de 12 mois) mais son prix peut baisser au point d’être affichée 7€/mois moins chère que l’offre Ultra de Free. Depuis le 10 octobre, le FAI permet à ceux qui choisissent Orange pour leur offre internet (Livebox Up, Livebox Max, Série Spéciale Livebox fibre) et leur offre mobile de bénéficient sans limite de durée d’une remise de 5€/mois sur leur offre Internet. Il est donc désormais possible d’accéder à la Livebox 7 à 52,99€/mois. En face la Freebox Ultra est proposée à 49,99€/mois puis 59,99€/mois sans engagement.

Pour se hisser un peu plus au niveau de sa grande rivale, la Livebox 7 devra encore intégrer le WiFi 7, et cela pourrait être le cas prochainement. Sur le terrain des offres box+mobile, Orange doit encore faire des efforts. S’il permet désormais une remise jusqu’à -15€ en fonction du forfait mobile souscrit à ses clients Open, force est de constater que l’offre de Free est plus intéressante avec un forfait 5G data illimitée à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois. Orange propose lui un forfait 120 Go en 5G à 15,99€/mois.

