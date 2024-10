Freebox : les chaînes Eurosport vont disparaitre du bouquet TV by Canal le 14 novembre

Canal+ perd Eurosport : fin du contrat de distribution dès le 14 novembre 2024

C’est une grande perte qui se profile pour le Groupe Canal+, car le contrat de distribution avec Eurosport prendra fin le 14 novembre 2024, comme le rapporte Anaël, un expert reconnu dans ce domaine. À partir de cette date, les chaînes et services Eurosport ne seront plus disponibles dans les offres CANAL+.

Cette rupture impactera notamment le bouquet TV by CANAL, inclus avec les Freebox Révolution, Delta et Freebox Pop. Si les chaînes Eurosport disparaissent de ce bouquet, une question reste en suspens : Free pourra-t-il continuer à proposer Eurosport via Freebox TV, même en option ? Cela semble peu probable. À l’avenir, Eurosport pourrait n’être accessible que via la plateforme MAX, disponible sur la Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox