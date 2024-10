Freebox Pop, Mini 4K et Ultra : 2 nouvelles chaînes gratuites et dans l’actualité débarquent sur Rakuten TV

Rakuten ajoute une nouvelle chaîne thématisée sur Halloween et une autre sur Noël. Vous pouvez en bénéficier gratuitement si vous disposez d’un Player Freebox Pop ou Mini 4K.

Deux nouvelles chaînes Fast en français débarque sur Rakuten TV, une application que vous pouvez obtenir gratuitement si vous possédez un Player Freebox Pop ou Freebox Mini 4K, en vous rendant dans le Playstore Android TV. Rakuten TV propose un catalogue conséquent de films et séries en accès gratuit financé par la pub mais également un bouquet de chaînes thématiques et une trentaine de chaînes FAST (Free-ad-supported streaming télévision) ciblées avec des corners dédiés au cinéma, aux séries, aux documentaires ou encore au divertissement (émissions célèbres, TV réalité).

Ce sont donc 2 nouvelles FAST qui s’ajoutent à celles déjà présentes :

Tout d’abord la chaîne Halloween est disponible depuis aujourd’hui et le sera jusqu’au 4 novembre. Comme sont nom l’indique elle est thématise sur l’horreur et vous pourrez y découvrir des films tels que :

The Resurrection of Charles Manson (2023) (Royaume-Uni)

Jessabelle (2014) (Royaume-Uni)

Willy’s Wonderland (2021) (Espagne)

Scream 4 (2011) (Espagne)

Terrifier (2016) (Allemagne)

We Are Still Here (2015) (Allemagne)

Halloween: The Beginning (2007) (Italie)

A Cure for Wellness (2016) (Italie)

Ghost Stories (2017) (France)

Halloween II (1981) (France)

La seconde se nomme 100% Christmas, débutera ses programmes le 16 octobre, et sera disponible disponible jusqu’au 8 janvier 2025. Avec une programmation continue 24 heures sur 24, les téléspectateurs pourront profiter de films qui vous feront vivre l’esprit de Noël.

Christmas Eve (2015) (Royaume-Uni et Irlande)

I’m Not Ready for Christmas (2015) (Royaume-Uni et Irlande)

Santa Who? (2000) (Allemagne, Suisse, Autriche)

12 Gifts of Christmas (2015) (Allemagne, Suisse, Autriche)

Incidencias (2015) (Espagne)

Noel (2004) (Espagne)

Enchanted Christmas (2017) (Italie)

It’s Christmas, Carol! (2012) (Italie)

The Legend of the Christmas Witch (2018) (France)

Holly Star (2018) (France)

