Molotov TV annonce une nouvelle version améliorée de son application

Molotov TV déploie une nouvelle version de son application mobile sur iOS, avec de meilleures performances.

Les utilisateurs de la plateforme OTT peuvent dès à présent mettre à jour leur application mobile sur iOS. Dans une nouvelle version 4.0.0, les développeurs indiquent avoir rendu l’application “plus fluide et plus rapide“.

S’ils ne s’attardent pas sur les changements apportés, les développeurs indiquent également que la nouvelle version de l’application intègre également des correctifs de bugs et rappelle par ailleurs que des nouvelles chaînes TV sont régulièrement ajoutées.

Pour rappel, Molotov est disponible sur mobile, tablette tactile, Smart TV, consoles et ordinateur, mais aussi sur Freebox Pop et mini 4K via le Play Store de Google ou sur Apple TV 4K. Vous pouvez essayer sa formule gratuite simplement en créant un compte et si vous le souhaitez ou bien opter pour l’une des offres payantes proposées par la plate-forme.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox