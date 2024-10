Abonnés Orange : une nouvelle offre alléchante sur votre Livebox

Si vous souhaitez découvrir de nouveaux contenus gratuitement, Paramount+ est proposé avec un mois offert aux abonnés Livebox.

Avec de nombreux programmes originaux mais aussi des contenus devenus cultes, Paramount+ est l’un de services de SVOD qui pourra occuper vos soirées d’automne. Si vous êtes abonnés Orange, vous pouvez profiter d’un mois offert, sans engagement, à ce service.

L’offre est valable jusqu’au 08 janvier 2025 sur TV, Apple TV et même sur Orange.fr. Il vous faudra cependant créer un compte lors de la souscription à cette promotion. Une fois le mois écoulé, si vous ne l’avez pas résilié, il faudra compter 7.99€/mois pour continuer de profiter des plus grands films made in Hollywood, des séries comme From ou Zorro et de bien d’autres contenus…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox