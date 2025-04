Les nouveautés de la semaine chez Free : une mise en clair et certains frais en hausse pour les abonnés Freebox etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Freebox

Free annonce offrir en avril Dreamworks, la chaîne d’Universal+ aux abonnés Freebox Pop, Révolution Light, mini 4K et One. Plus d’infos…

Free a augmenté le 1er les frais de résiliation pour tous ses abonnés Freebox, lesquels passent de 49 à 59€. Plus d’infos…

Free offre un nouveau contenu découverte avec Filmo mais aussi avec Max aux abonnés Freebox.

Free intègre 7 nouveaux films très éclectiques gratuitement pour les abonnés Freebox et Free Mobile (Last Action Hero, Pierre Lapin, Call Me by Your Name, Chaudes nuits d’été, La Guerre des polices, Lands of Murders, L’Attaque des fourmis géantes). Plus d’infos…

Jusqu’à 500€ de réduction directe sur une large gamme de Smart TV Samsung, Free fait durer le plaisir pour ses abonnés Freebox fidèles. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : récupérez 5 jeux gratuitement, dont un titre sur console et deux licences cultes (Minecraft Legends, Mafia III: Definitive Edition, Gravity Circuit, Paleo Pines, Cloud & Sheep II). Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance ses “Petits Prix 5G”, avec plusieurs smartphones à moins de 10€ par mois. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

C’est désormais Free l’opérateur avec la meilleure “satisfaction abonné“ sur le fixe et mobile, l’Arcep est formelle. Plus d’infos… Mais Free est de loin l’opérateur le plus signalé sur le fixe et le mobile via J’alerte l’Arcep en 2024. Plus d’infos… Des abonnés Freebox se plaignent de voir le nombre d’appareils connecter en WiFi à la Freebox limité depuis la dernière mise à jour majeure des serveurs, Free travaille à un correctif. Plus d’infos… Bug du Start Over sur Freebox Delta-Devialet : les équipes de Free sont sur le coup mais il existe une astuce temporaire. Plus d’infos… Alerte, des escrocs utilisent les IBAN volés des abonnés Freebox pour les arnaquer en se faisant passer pour la gendarmerie. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox