Des abonnés Freebox se retrouvent avec un WiFi limité, Free travaille à corriger le problème

Plusieurs abonnés se plaignent de voir leur nombre d’appareils capables de se connecter à la Freebox limité depuis la dernière mise à jour majeure des serveurs.

Un couac suite à la dernière grosse mise à jour des Freebox vient perturber certains abonnés. Plusieurs d’entre eux indiquent en effet que depuis le passage de leur box à la version 4.9.0, leur box ne semble plus gérer autant d’appareils connectés que d’habitude.

“Au bout d’un certain temps (quelques heures car j’ai le problème tous les jours depuis la 4.9.1 pas constaté en 4.9.0), si j’allume un nouvel équipement en WiFi qui n’était pas connecté quelques minutes avant(ou que je rentre tout simplement chez moi), le réseau 5GHz et aussi le 2.4GHz m’indique que je dépasse la limite du nombre d’équipements connectés“, explique ainsi l’un des abonnés touché. Si ses appareils domotique restent connectés constamment, chaque nouvelle connexion ne veut pas passer, et l’utilisateur se retrouve obligé d’éteindre le WiFi puis de le rallumer, pour un bref répit avant que le problème revienne.

Une situation anormale puisque l’un des admin du bugtracker l’affirme : “il n’y a pas de nouvelle limitations du nombre d’appareils WiFi“. Après plusieurs vérifications, il apparaît que dans ces cas, le système se retrouve à court d’un certain type de mémoire, qu’il ne parvient plus à allouer pour les appareils en WiFi, et qu’il s’agit bien d’un bug. L’admin affirme cependant que cela ne devrait pas durer, puisqu’un correctif est en cours d’implémentation. “Il devrait être présetn dans la prochaine mise à jour de la box“, annonce-t-il.

