Disponible sur les Freebox, Filmo TV se diversifie et se lance dans les séries

Après s’être longuement concentré sur le cinéma, le service Filmo élargit son offre aux séries.

La plateforme de streaming Filmo enrichit son catalogue en accueillant, dès ce mois d’avril, une sélection de séries inédites. Fidèle à son ADN, Filmo mise sur la diversité en proposant des œuvres méconnues en France, ainsi que des productions originales françaises. Chaque jeudi, une nouvelle série fera son apparition, avec une spécificité appréciable : l’intégralité des épisodes sera disponible immédiatement, offrant aux spectateurs la liberté de binge-watcher à leur rythme.

Le coup d’envoi de cette nouvelle offre est donné ce jeudi 3 avril avec Offworld, une série espagnole signée Rodrigo Sorogoyen. Composée de cinq épisodes, elle propose un récit apocalyptique où plusieurs protagonistes doivent s’adapter à un monde privé de technologie après une tempête solaire dévastatatrice. Le 10 avril, place à l’humour et au polar avec P’tit Quinquin, mini-série française mêlant enquête criminelle et comédie. Une semaine plus tard, le 17 avril, les amateurs de dystopies retrouveront Châtiment (Strafe en VO), une anthologie allemande inspirée des nouvelles de Ferdinand von Schirach, qui devrait séduire les fans de Black Mirror. Enfin, le 24 avril, Filmo clôturera ce mois chargé avec Arde Madrid, une série espagnole qui plonge dans le Madrid franquiste à travers le regard du chauffeur et de la femme de chambre d’Ava Gardner, deux espions infiltrés au service du régime.

Filmo TV est disponible sur tous les players Freebox, en option à 6.99€/mois. Vous pouvez également y accéder depuis Prime Video à ce même tarif.

