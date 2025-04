Hacking : comment des millions de Français participent sans le savoir à l’attaque de nombreux sites web

Les attaques DDoS : une menace invisible qui mobilise vos appareils connectés

Chaque jour, des millions de Français participent, à leur insu, à des cyberattaques de grande ampleur. Les attaques par déni de service distribué (DDoS) exploitent des objets connectés comme les box internet, les routeurs ou les caméras de surveillance pour submerger des serveurs de requêtes et les rendre indisponibles.

Selon Matthieu Dierick, expert cyber chez F5, les attaques DDoS figurent toujours parmi les principales menaces cybercriminelles. Elles ne cessent de gagner en sophistication et exploitent désormais une large gamme d’appareils connectés. Les cybercriminels privilégient aujourd’hui des attaques plus ciblées géographiquement et misent sur des requêtes plus petites mais massives, rendant leur détection difficile. « C’est comme si quelqu’un parlait très lentement pour monopoliser votre attention. Au bout d’un moment, le serveur sature », explique l’expert.

Les attaques DDoS fonctionnent selon un modèle organisé. Des pirates identifient les appareils vulnérables, les infectent via des logiciels malveillants, puis les contrôlent via des serveurs de Command & Control (C2). Ces infrastructures agissent comme des hubs où les hackers orchestrent leurs offensives.Lorsque les défenses se renforcent, les attaquants adaptent rapidement leurs stratégies pour contourner les blocages.

L’intelligence artificielle (IA) joue un rôle clé dans l’évolution des cyberattaques. Elle est utilisée autant par les défenseurs que par les hackers. Grâce à des outils basés sur l’IA, il devient plus facile de générer du code malveillant, même pour des novices. « Un simple étudiant en ingénierie peut concevoir une attaque sophistiquée en quelques clics », alerte Matthieu Dierick. Cette démocratisation accélère la course aux armements numériques.

Comment savoir si vos appareils sont infectés ?

Votre connexion Internet est-elle plus lente à certaines heures ? Si oui, votre box ou votre routeur pourrait être impliqué dans une attaque DDoS. « Une connexion fibre optique, normalement stable, ne devrait pas subir de variations significatives sans raison », indique Matthieu Dierick. Les opérateurs télécoms comme Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR disposent de systèmes de détection capables d’identifier les connexions suspectes vers des serveurs malveillants. Toutefois, la meilleure protection reste la prévention. « Un bon antivirus est indispensable. Les malwares évoluent comme des virus biologiques : mieux vaut prévenir que guérir », conclut l’expert. Dans un monde de plus en plus connecté, la vigilance des utilisateurs est cruciale pour éviter de tomber dans le piège des cybercriminels et protéger l’écosystème numérique global.

Source : Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox