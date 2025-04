Iliad annonce avoir finalisé la vente de 50% de sa filiale OpCore afin de construire de nouveaux datacenters et devenir un leader en Europe

OpCore ambitionne de devenir un leader indépendant incontournable des datacenters hyperscale en Europe et s’en donne les moyens.

Iliad et InfraVia annoncent ce 3 avril finaliser la transaction annoncée fin 2024, le groupe de Xavier Niel a cédé à son partenaire 50% du capital d’OpCore, sa filiale dédiée aux datacenters.

“Ce partenariat stratégique vise à faire d’OpCore une plateforme indépendante de datacenters leader en Europe”, annonce Iliad qui avec InfraVia va doter OpCore d’une structure financière à même de libérer ses perspectives d’hypercroissance par le développement de nouveaux datacenters de plusieurs centaines de megawatts en France et en Europe. Plusieurs projets de construction sont déjà en cours comme la construction du centre de données très puissant DC6 (90 MW) non loin du DC5 en région parisienne, lequel va par ailleurs être agrandi. Cette structure financière optimisée soutiendra aussi d’autres projets à travers l’Europe, portant la capacité totale d’OpCore à plus de 130 MW.

Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad déclare à cette occasion : « Nous avons hâte, avec notre partenaire InfraVia, d’accompagner les équipes d’OpCore dans cette nouvelle phase ambitieuse de son développement. L’Europe a plus que jamais besoin de plateformes indépendantes de datacenters. Ces infrastructures dédiées au stockage et au traitement massif des données sont indispensables à l’essor d’une intelligence artificielle européenne ».

Ce partenariat, qui valorise OpCore à 860 millions d’euros, marque donc une étape clé pour la croissance de cette entité. La filiale data centers d’Iliad est présente à Paris, Marseille, Lyon et en Pologne.’Iliad ambitionne de devenir un acteur incontournable des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle (IA) et au cloud avec une autre entité du groupe, Scaleway.

OpCore est reconnue pour ses innovations en matière d’efficacité énergétique et de durabilité. Face à l’essor des usages d’IA, l’entreprise développe des solutions avancées de refroidissement liquide (« direct liquid cooling »), une technologie clé pour répondre aux besoins énergétiques croissants des data centers hyperscale. Scaleway, la filiale cloud du groupe Iliad, bénéficiera directement de ce partenariat en restant un client privilégié d’OpCore.

Leader européen du cloud dédié à l’IA, Scaleway devrait jouer un rôle crucial pour positionner OpCore parmi les leaders des infrastructures de nouvelle génération. Ce projet s’inscrit dans une vision plus large visant à renforcer la souveraineté numérique européennne, mais aussi à créer un écosystème numérique compétitif, capable de soutenir l’innovation et la croissance en Europe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox