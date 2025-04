Cybersécurité : Bouygues Telecom annonce une nouvelle acquisition pour se renforcer

Bouygues Telecom va s’emparer de SecInfra via sa filiale C2S afin d’élargir ses capacités et renforcer ses offres de cybersécurité auprès des entreprises.

À l’occasion du Forum International de la Cybersécurité (FIC), Bouygues Telecom Business a annoncé la signature d’un protocole en vue de l’acquisition de SecInfra, une entreprise spécialisée dans la sécurisation des infrastructures IT. Cette opération, réalisée via sa filiale C2S, vise à renforcer les services managés de cybersécurité proposés aux entreprises et aux organismes publics.

Un contexte marqué par la hausse des cyberattaques

Selon l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), les attaques informatiques ont augmenté de 15 % en 2024, ciblant particulièrement les entreprises de taille intermédiaire et les établissements publics. Face à cette menace croissante, Bouygues Telecom Business entend élargir ses capacités en cybersécurité avec l’intégration des solutions de SecInfra qui est spécialisée depuis 2018 dans la surveillance et la protection des systèmes d’information. Cette entreprise propose notamment un Security Operations Center (SOC) assurant une surveillance continue des infrastructures IT et un service Endpoint Detection and Response (EDR) pour protéger les postes utilisateurs contre les cybermenaces. SecInfra possède également une solide maîtrise des technologies Palo Alto, un acteur de référence en cybersécurité.

Avec cette acquisition, Bouygues Telecom Business prévoit de combiner les compétences de SecInfra et de son propre pôle cyber, notamment en intégrant les solutions Microsoft Sentinel. Guillaume Brauman, président de SecInfra, dirigera la nouvelle entité issue de cette fusion.

L’objectif est d’offrir aux clients une gamme complète de services, incluant la mise en conformité avec la directive européenne NIS2, des audits d’intrusion et des solutions de cybersécurité sur mesure. “La compétitivité des entreprises repose sur leur capacité à se prémunir des attaques informatiques. Avec SecInfra, nous renforçons notre offre pour proposer une expertise ICT complète et bâtir un hub de compétences cyber de premier plan”, a déclaré François Treuil, directeur de la division Entreprises de Bouygues Telecom.

