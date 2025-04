Phishing : Canal+ alerte ses abonnés sur une arnaque usurpant son identité

Si vous recevez un mail de Canal+ menaçant de suspendre votre compte, ignorez-le.

Les tentatives de hameçonnage sont légion sur le web, tant par mail que par SMS, et les escrocs se font régulièrement passer pour des entreprises légitimes dans le but de voler leurs données personnelles ou même directement leur argent.

Canal+ est en ce moment victime d’une telle usurpation d’identité et tire la sonnette d’alarme sur son site web pour les informer d’un faux-mail circulant. Ce dernier a pour intitulé “Votre compte pourrait être suspendu sans intervention de votre part”, et fait mention d’un échec de paiement détecté sur le compte de l’abonné. Il presse ainsi l’utilisateur à “actualiser ses informations de paiement dans un délai de 48 heures“.

La filiale de Vivendi l’affirme : elle n’est pas à l’origine de ce mail et il ne faut surtout pas y répondre et simplement l’ignorer. Si vous avez malencontreusement communiqué vos informations personnelles, la firme invite à modifier votre mot de passe dès à présent. Pour ce faire, rendez-vous sur votre Espace Client, rubrique Compte et laissez vous guider.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox